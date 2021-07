Schulenburg

Das Laufen und Schwitzen hat sich gelohnt: Fast alle Kinder der Grundschule Schulenburg haben sich an einem Sponsorenlauf beteiligt. Sie waren so eifrig unterwegs, dass dabei mehr als 2200 Euro zusammenkamen. Dieses Geld soll nun in ein besonderes Projekt der Schule und in Spielgeräte investiert werden.

46 Kinder laufen mindestens eine Stunde am Stück

Auf insgesamt 3327 Laufminuten haben es 71 der 78 Grundschüler gebracht, die rund um das Gelände der Grundschule unterwegs waren. Sie konnten sich im Vorfeld eigenständig um Sponsoren aus dem Familien- oder Freundeskreis kümmern, die dann einen bestimmten Betrag pro gelaufener Minute spendeten. „Alle Kinder waren sehr motiviert“, sagt Hedda Hildebrandt, die Vorsitzende des Fördervereins der Grundschule ist. 46 Kinder liefen jeweils mindestens eine Stunde am Stück.

Erstklässler Janosch ist 17 Minuten am Stück gelaufen. Quelle: privat

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die endgültig eingenommene Summe soll bis zum Beginn der Ferien feststehen. „Die Abrechnung läuft noch“, erklärt Hildebrandt. Mit dem Geld soll eine defekte Nestschaukel ersetzt werden. Auch eine neue mobile Slackline möchte der Förderverein für die Kinder anschaffen. Schon länger ist ein Zirkusprojekt an der Grundschule geplant. „Aufgrund der Corona-Pandemie konnten wir das aber noch nicht starten“, sagt Hildebrandt. Bald soll es so weit sein. Die Fördervereinsvorsitzende stellt sich ein einwöchiges Projekt vor, bei dem die Kinder Kunststücke einstudieren und am Ende in einer Zirkusdarbietung dem Publikum präsentieren. „Die Schule steht mit mehreren Anbietern in Kontakt“, kündigt Hildebrandt an.

Von Mark Bode