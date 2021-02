Schulenburg

Nun geht es los: Nachdem das Telekommunikationsunternehmen HTP und die Stadt Pattensen im Dezember vergangenen Jahres einen Kooperationsvertrag unterzeichnet hatten, kann der Ausbau des Glasfasernetzes in der Stadt beginnen. Der erste Schritt ist die Vermarktung. Zunächst beschränkt sich HTP dabei auf Schulenburg, doch schon Ende Februar sollen alle Hüpeder und Oerier Haushalte die Chance erhalten, sich für eine schnelle Internetverbindung zu entscheiden. Bis 2025 soll der Ausbau in den Ortsteilen abgeschlossen sein. Es ist allerdings noch offen, ob das auch für Vardegötzen und Thiedenwiese gilt. Ein Ausbau dort sei laut HTP-Geschäftsführer Thomas Heitmann nicht wirtschaftlich.

Das Unternehmen kündigte an, an die rund 1200 Haushalte in Schulenburg in der nächsten Woche Informationsmaterial zu verschicken. Bis zum 23. April haben die Immobilienbesitzer Gelegenheit, einen Glasfaser-Internetanschluss zu beantragen. Dann endet die Vermarktungsphase. Nur wenn sich bis zu diesem Stichtag mindestens 40 Prozent der Haushalte für das schnelle Netz entschieden haben, beginnt der Ausbau. „Wer die Chance verstreichen lässt, kann erst in einigen Jahren wieder einen Glasfaseranschluss beantragen und dann sicherlich nicht kostenlos“, sagte Heitmann. Eine spätere Installation würde laut Unternehmen fast 3000 Euro kosten.

Vorgärten sollen nicht unter Bauvorhaben leiden

Bei den Baumaßnahmen setzen die Arbeiter ein Kopfloch an der Grundstücksgrenze und ein zweites am Haus. Sofern es der Boden ermöglicht, wird die Verbindung zwischen den beiden Punkten mittels einem sogenannten Bodenverdrängungshammer hergestellt. HTP betont, dass Einfahrt und Vorgarten durch die Arbeiten nicht beeinträchtigt werden sollen. Ähnliches hatte das Unternehmen Deutsche Glasfaser in Burgwedel ebenfalls im Vorfeld erklärt. Doch die wenig fachmännische Umsetzung führte zu Frust bei vielen Anwohnern und Stadtverwaltung. HTP will es in Pattensen deshalb besser machen, kündigte Heitmann bereits bei der Vertragsunterzeichnung im Dezember an.

Das Telekommunikationsunternehmen HTP möchte in nahezu allen Pattenser Ortsteilen Glasfaserleitungen verlegen. Quelle: Jan Woitas/dpa

Ende Februar soll die Vermarktungsphase in Hüpede und Oerie beginnen. „Ich bin sicher, dass unsere Bürgerinnen und Bürger ihre Chance nutzen werden, damit unsere Stadtteile bald über eine stabile und leistungsfähige Versorgung verfügen“, sagte Schumann.

7.140 Haushalte können schnelles Internet erhalten

Pattensen-Mitte, Reden, Jeinsen und Koldingen sind die weiteren Ortsteile, die direkt mit Glasfaser ausgestattet werden. Insgesamt sind es laut HTP 7.140 Haushalte und 450 Gewerbeimmobilien, die bis 2025 über Bandbreiten von 250 bis 1.000 Mbit pro Sekunde verfügen werden. Darüber hinaus sollen auch die Grundschulen Pattensen, Schulenburg und Hüpede, die Ernst-Reuter-Schule, die Leine-VHS sowie die Calenberger Schule an das schnelle Internet angeschlossen werden.

Von Mark Bode