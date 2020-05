Pattensen

Auf riesiges Interesse ist die am Freitag gestartete Unterschriftenaktion der Elterninitiative „ Schulstandort pro Süd“ gestoßen. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens sprechen sich dafür aus, den Ratsbeschluss zum geplanten Schulstandort an der Schulenburger Domänenkreuzung zu kippen und stattdessen den Standort Süd zu wählen.

„Wir haben seit gestern schon rund 700 Unterschriften erhalten“, freute sich Saskia Kefel bereits am Sonnabendabend. Gemeinsam mit anderen Müttern hatte sie dafür am Freitag und Sonnabend vor dem NP-Markt im Ort gestanden und sich mit interessierten Bürgern ausgetauscht. „Wir werden mit weiteren Unterschriftsaktionen bis Ende Mai weitermachen“, kündigte sie an. Für einen Erfolg des Bürgerentscheids sind mindestens 1205 Unterschriften notwendig.

Anzeige

Neue Schule soll 2022 stehen

Bis August 2022 will die Stadt eine neue Grundschule für Kinder aus Schulenburg, Jeinsen, Thiedenwiese und Vardegötzen errichten. Um den Schulweg für auswärtige Schüler möglichst kurz zu halten, hat der Rat der Stadt kürzlich beschlossen, die Schule rund 50 Meter südlich der Domänenkreuzung am Nordrand Schulenburgs zu errichten. Viele Eltern und die Ortsratsmitglieder befürworten jedoch einen Standort im Süden des Ortes beim Neubaugebiet Amtshof.

Weitere HAZ+ Artikel

Unterstützung erhält das Initiativteam mit Saskia Kefel, Nicole Möhle, Jessica Rademacher und Annika Weimann von Ortsbürgermeisterin Svenja Blume und Kathrin Buchmann, die seit Januar 2020 Pattensens aktive Behindertenbeauftragte ist. Beide betonen, dass der Süd-Standort für das Wohl der Kinder besser geeignet sei. Zwar sei die Busfahrt bis zum Nordstandort drei Minuten länger, dort gebe es jedoch zahlreiche Vorteile hinsichtlich des Lern- und Wohlfühlfaktors für die Schüler.

„Die Nähe zu den örtlichen Sportanlagen des TSV berücksichtigt hier den wichtigen Bewegungsfaktor für die Kinder“, sagt Blume. „Und die eher ländlich-behütete Lage bietet im Unterschied zum Standort nahe der Domänenkreuzung weniger ablenkende äußere Reize“, ergänzt Buchmann. Sie verweist darauf, dass auch bis zu zehn integrativ zu beschulende Kinder die Grundschule besuchen werden.

Lesen Sie auch

Von Torsten Lippelt