Schulenburg

Schon seit einiger Zeit hatte Steffen Lebjedzinski, der mit seiner Frau Carolin Gründer des Vereins Buller & Bü ist, den Gedanken im Kopf. Nun ist es so weit: Interessierte können den Verein, der sich in Schulenburg am Calenberg befindet, unterstützen und Patenschaften für die Tiere auf dem Hof übernehmen. Kinder und Jugendliche sollen davon profitieren und Kontakt zu einzelnen Tieren erhalten.

Da der Verein derzeit aufgrund der Corona-Pandemie keine Veranstaltungen und Kurse anbieten kann, sieht Lebjedzinski die Gefahr, dass die Tiere sich vom Menschen entwöhnen. Dem wolle er entgegenwirken. Zudem sieht er eine große Notwendigkeit, die soziale Arbeit fortzusetzen. „Wir erleben, dass immer mehr Kinder daran denken, sich etwas anzutun. Wir müssen etwas tun und ihnen schöne Gefühlserlebnisse ermöglichen“, sagt Lebjedzinski.

Esel Julchen vom Hof Buller & Bü ist neugierig. Quelle: Mark Bode

Der Verein profitiert bereits von der Unterstützung durch die Laatzener Tafel. „Die geben uns jede Woche eine Kiste mit Lebensmitteln ab“, sagt Steffen Lebjedzinski, während er die besagte Kiste mit Salaten Richtung Gehege und Ställen trägt. Mit einem krachenden Geräusch beißt Esel Moritz von einer großen Karotte ab, die Sophie Lebjedzinski ihm vor die Nase gehalten hat. Die 13-Jährige füttert gern die Tiere. Doch nicht nur die Esel haben Bedarf. Gierig springt eine Ziege an ihr hoch, Schafe suchen den Boden nach heruntergefallenen Teilen ab, dazu wuseln diverse Hühner umher und picken Teile aus Salatblättern. Die Fütterungszeit bei Buller & Bü ist ein besonderes Spektakel.

Kinder können sich um ein bestimmtes Tier kümmern

Das sollen auch Kinder und Jugendliche erleben dürfen. Deshalb bittet Lebjedzinski darum, dass sich Interessierte bei ihm melden, die sich um ein bestimmtes Tier auf dem Hof kümmern möchten. „Alle erhalten beim ersten Besuch eine Einweisung, wie sie mit den Tieren umzugehen haben und was sie ihnen als Futter geben können“, sagt er. Danach wäre es durchaus möglich, dass alle Kinder und Jugendlichen nach einem erstellten Plan zu ihren Zeiten eigenständig die Tiere besuchen und sich um diese kümmern. „Das läuft alles kontaktlos ab. Wir als Betreiber sind nur im Hintergrund“, sagt Lebjedzinski.

Errreicht werden soll das durch eine Spendenaktion. Wer Kindern und Jugendlichen die kostenlosen Besuche in Zukunft ermöglichen möchte, kann über die Plattform Patreon monatlich einen festgelegten Betrag spenden. 5 Euro helfen laut Lebjedzinski bei der Grundversorgung mit Heu und Stroh. Für 10 Euro ist auch noch eine Extraportion Kraftfutter drin. Wer bereit ist, 25 Euro zu spenden, unterstützt damit den Wunsch der Betreiber, einen Großesel und möglicherweise weitere Tiere anzuschaffen.

Steffen Lebjedzinski von Buller & Bü präsentiert den neuen Schäferwagen. Quelle: Mark Bode

Spender können Übernachtung auf dem Hof gewinnen

„Natürlich sollen die Spender auch einen Vorteil haben“, sagt Lebjedzinski. Je nach Spendenhöhe erhalten diese exklusive Einblicke in Buller & Bü und können sogar bei regelmäßigen Livechats aus dem Stall die Tiere am Bildschirm sehen. Eine Gewinnaktion unter den Teilnehmern über eine Übernachtung im Gästehaus oder dem kürzlich fertiggestellten Schäferwagen ist ebenfalls geplant. Nähere Informationen gibt es bei Buller & Bü unter Telefon (0151) 24110341 und per E-Mail an bullerundbue@yahoo.com.

Von Mark Bode