Gute Nachricht für alle Leseratten in Schulenburg: Der Pattenser Stadtteil soll wieder eine Bücherei bekommen. Das geht aus der Raumplanung der neuen Grundschule hervor, die die Verwaltung jetzt vorgelegt hat. Stadtsprecherin Andrea Steding bestätigte die Planung auf Anfrage. „Für das neue Schulgebäude haben wir auch Räume für eine neue Bücherei vorgesehen“, sagt sie. Die grundsätzliche Raumplanung der neuen Schule ist unabhängig von ihrem künftigen Standort, der durch einen Bürgerentscheid entschieden werden soll.

Die Bücherei wird in der neuen Grundschule untergebracht

Die Stadtteilbücherei soll ebenso wie diejenige in Jeinsen personell von der Stadtbibliothek in Pattensen-Mitte mit Unterstützung ehrenamtlicher Mitarbeiter betreut werden. Vorgesehen ist ein Präsentationsraum mit einer Größe von 70 Quadratmetern, ein 20 Quadratmeter großes Büro mit Teeküche sowie ein rund 10 Quadratmeter großes Lager. Die Bücherei wird zwar in der Schule untergebracht, ist jedoch keine Schulbücherei, sagt Steding. Die Einrichtung wird Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gleichermaßen zur Verfügung stehen.

Noch unklar ist, was mit der Stadtteilbibliothek in Jeinsen geschehen soll. Diese ist dort ebenfalls in der Grundschule untergebracht, die nach dem Ratsbeschluss aus dem vergangenen Jahr allerdings 2022 schließen soll. Wenn die Bibliothek ebenfalls schließt, könnte der Bestand einfach in die Grundschule in Schulenburg umgesiedelt werden.

In der Diskussion ist aber auch noch eine andere Lösung: Das Gebäude der Grundschule in Jeinsen soll zu einer Kita umgebaut werden. Für das bisherige Kita-Gebäude gibt es noch keine Anschlussverwendung. Möglicherweise könnte die Jeinser Bücherei dort einziehen. „In diesem Bereich sind alle Überlegungen zurzeit aber noch sehr spekulativ“, sagt Steding.

Alte Bücherei wurde 2014 aus Platzgründen geschlossen

Die alte Bücherei in Schulenburg wurde 2014 geschlossen. Der Ortsrat hatte nach langer Diskussion damals einstimmig dafür votiert. Grund war der Platzmangel im alten Schulgebäude. Die Grundschule wurde 2015 zweizügig, und die Räumlichkeiten der Bücherei wurden für den Unterricht benötigt.

In dem rund 50 Quadratmeter großen Raum wurden rund 2600 Bücher angeboten. Ein alternativer Ort stand nicht zur Verfügung. Bürgermeisterin Ramona Schumann sagte damals noch als Mitglied des Ortsrats: „Vielleicht können wir in Schulenburg später noch einmal eine Bibliothek eröffnen.“ Das wird jetzt offenbar geschehen.

Von Tobias Lehmann