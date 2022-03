Schulenburg

Immer wieder seien Kinder zu den Lehrkräften gekommen und hätten davon berichtet, dass sie sich Sorgen wegen des Krieges in der Ukraine machen. „Morgens im Erzählkreis fragte ein Mädchen, ob jetzt hier auch Krieg herkommt“, sagt Lehrerin Christa Röhrs-Gothe. Daraufhin hätte die Schulleitung gemeinsam mit den Lehrerinnen nach einer passenden Aktion gesucht. „Wir wollten das Thema Frieden in den Vordergrund stellen und eigentlich gar nicht über Krieg sprechen“, sagt Lehrerin Meike Bertram.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So bastelten sie in den Klassen Friedenstauben aus Papier, malten Plakate, die am Zaun der Schule angebracht wurden und studierten das Lied „Wir ziehen in den Frieden“ von Udo Lindenberg ein. „Die Kinder waren mit Inbrunst dabei“, sagt Lehrerin Daniela Nolte. „Wenn ich singe, dann fühle ich mich frei“, hätte ein Junge zu Bertram gesagt.

Deutliche Worte: Schulenburger Grundschüler haben am Zaun Plakate angebracht. Quelle: Mark Bode

In der Gruppe sangen die 80 Schülerinnen und Schüler am Freitag gemeinsam auf dem Schulhof. Das Lied kennen sie allesamt inzwischen auswendig. „Singt ganz laut“, sagte Bertram zu den Kindern. „Dann hört man das im ganzen Ort“, sagte ein Junge daraufhin und lächelte. Mit einer kleinen Choreographie präsentierten sie das Lied. „Die Bilder vom Krieg beunruhigen mich schon sehr. Das macht mir Angst“, sagte die achtjährige Mia anschließend. Deshalb gefiel ihr die Aktion für den Frieden „richtig gut“.