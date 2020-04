Öffentliche Sitzung mit Sicherheitsabstand: Die Mitglieder des Ortsrates in Pattensen-Schulenburg haben sich mit einer Gegenstimme für den Standort Süd beim Bau der neuen Grundschule ausgesprochen.

Der Ortsrat in Schulenburg hat als erstes öffentliches Gremium in der Stadt in der Corona-Krise getagt. Die Tische stehen weit auseinander. Quelle: Tobias Lehmann