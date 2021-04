Schulenburg

Die gewalttätigen Auseinandersetzungen unter Schulenburgern vor einigen Wochen hatten einen Großteil der Bewohner der Pattenser Ortschaft schockiert. Nun hat eine Gruppe nach der Initiative der UWG zwei Banner im Ort aufgehängt. „Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass Schulenburger Bürger mit den Geschehnissen in keiner Weise einverstanden sind“, sagte Ortsbürgermeisterin Svenja Blume beim Anbringen eines der großen Banner nahe des nördlichen Ortseingangs an der Hauptstraße. Ein zweites Plakat hängt an der Einmündung von der Hauptstraße in den Milchweg. Darauf zu sehen ist neben dem Wappen Schulenburgs und einer Luftaufnahme des Ortes der Schriftzug „Für ein respektvolles und gewaltfreies Miteinander in Schulenburg“. Ebenfalls angebracht ist ein QR-Code, der zu einer Internetseite mit weiteren Informationen führt.

13- und 14-Jähriger geraten aneinander

Was war geschehen, dass sich nun die Initiative gegen Gewalt unter der Schirmherrschaft des Ortsrates geformt hat? Am Abend des 10. März gerieten ein 13-Jähriger und ein 14-Jähriger sowie dessen 21-jährige Schwester an der Schulstraße aneinander. Während die eine Seite behauptet, dass der 13-Jährige von der Gegenseite mit einer Eisenstange geschlagen worden sei, wurde die 21-Jährige mutmaßlich vom 14-Jährigen getreten und zu Boden gestoßen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Zehn Tage später sei der 13-Jährige in der Wohnung von vier vermummten Männern überfallen und geschlagen worden. Die Polizei ermittelte in beiden Fällen und schloss einen Zusammenhang der Vorfälle nicht aus.

Die Ermittlungen sind laut Polizeisprecherin Natalia Shapovalova nahezu abgeschlossen. „Der Vorgang wird zur Übergabe an die Staatsanwaltschaft vorbereitet“, sagt sie. Diese müsse dann entscheiden, ob die Beweislast ausreicht, um Anklagen zu erheben. Nach dem ersten Streit hätten beide Parteien jeweils einen Strafantrag gestellt. Nach dem Überfall der Maskierten hatte die Polizei nach Zeugenhinweisen einen Tatverdächtigen gefasst. Es habe mehrere Wochen gedauert, um allen Zeugenhinweisen nachzugehen. „Es hatten sich viele Menschen bei der Polizei gemeldet“, sagte Shapovalova.

Postkarten gehen an rund 1000 Haushalte

Blume möchte nun „möglichst nicht mehr zurückblicken, sondern nach vorne schauen“. Mit der Banneraktion wollen die Schulenburger „eine Wirkung für die Zukunft erzielen, damit sich solche Vorfälle nicht wiederholen“, sagte die Ortsbürgermeisterin. Zudem wurden Postkarten mit demselben Aufdruck an alle rund 1000 Haushalte im Ort verteilt. Auf der Rückseite steht geschrieben: „Aufgrund von gewalttätigen Auseinandersetzungen in Schulenburg/Leine möchte der Ortsrat Schulenburg zusammen mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern ein deutliches Zeichen gegen Gewalt setzen. Schulenburg soll für alle ein friedlicher Ort sein, in dem sich jeder willkommen fühlt.“ Die ersten Rückmeldungen seien sehr positiv gewesen. „Es hatten sich direkt Schulenburger gemeldet, die sich zukünftig gerne ehrenamtlich im Ort einbringen möchten“, sagte Blume.

Auf der Postkarte ist ebenfalls ein QR-Code abgedruckt, der auf die Internetseite www.schulenburg-leine verweist. Die Seite, die viele Jahre nicht genutzt worden sei, soll in naher Zukunft weiter ausgebaut und mit Inhalten gefüllt werden. Dort sind bereits einige weitere Informationen zu den Gewalttaten und einer zweiten Aktion gegen Gewalt hinterlegt. So hatte Thorsten Krüger, Vorsitzender der SPD-Abteilung Schulenburg, die Idee, Fotos von Pattensern zu sammeln, die sich mit einem Zeichen oder einem Schriftzug auf einem Plakat gegen sämtliche Formen von Gewalt stellen. Bislang seien laut Krüger 25 Fotos bei ihm eingetroffen. Zu wenig, wie er findet. „Das ist etwas schade. Ein richtiges Zeichen wäre es, wenn wir 100 Bilder zusammenbekommen und das dann veröffentlichen.“

Kosten belaufen sich auf etwa 200 Euro

Die Banneraktion samt Erstellung der Postkarten habe laut Blume rund 200 Euro gekostet. Die Kosten würden Privatpersonen übernehmen, kündigte die Ortsbürgermeisterin an. Die Banner mit einer Größe von 3,4 mal 1,5 Meter hatte UWG-Ratsherr Michael Wahl erstellt, der eine Werbeagentur betreibt.

Mark Bode