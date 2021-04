Schulenburg

Mehrere Fälle von körperlicher Gewalt haben in den vergangenen Wochen die Bürger Schulenburgs erschüttert. Einige Kommunalpolitiker sehen sich deshalb zum Handeln gezwungen. Sie wollen verhindern, dass es weiterhin zu körperlichen Auseinandersetzungen in ihrem Ort kommt, und gegen Gewalt in jeglicher Form protestieren. Die UWG und die SPD hatten hierfür zwei unterschiedliche Ideen entwickelt.

Ursprünglich hatte die UWG den Gedanken, einen Wunschbaum zu errichten. An diesem hätten Bürger ihre aufgeschriebenen Botschaften aufhängen können. Doch nach reiflicher Überlegung rückten die UWG-Mitglieder von dieser Idee ab. Es hätte passieren können, dass Menschen „etwas Doofes ranhängen“, wie Ortsbürgermeisterin Svenja Blume sagt. Deshalb sollen nun mehrere Banner bedruckt werden. Der angedachte Slogan: „Für ein respektvolles und gewaltfreies Miteinander in Pattensen.“ Die Planungen laufen dafür noch, die Aktion ist laut Blume noch nicht bis ins letzte Detail ausgereift.

Banner sollen privat finanziert werden

Die UWG könne sich vorstellen, drei Plakate aufzuhängen, voraussichtlich entlang der Hauptstraße. Welche Größen diese haben sollen, ist noch unklar. Auch die Kosten könne Blume noch nicht beziffern. Fest steht allerdings für sie, dass diese Aktion nicht mit Ortsratsmitteln finanziert wird. „Das übernehmen wir privat und sind zuversichtlich, einige Sponsoren zu bekommen“, sagt sie.

Fest steht hingegen, dass auf den Spruchbändern ein QR-Code abgedruckt werden soll, der zu einer eigenen Internetseite führt. Mila Revink, Mitglied des Jugendparlaments, hatte laut Blume bereits angekündigt, einen Text für die Seite mit Hintergründen zu der Aktion zu verfassen. Näheres wollen die Mitglieder verschiedener Fraktionen unter Beteiligung von interessierten Bürgerinnen und Bürgern in einer Videokonferenz am Dienstag nach Ostern besprechen.

Collage aus Porträtfotos mit besonderer Botschaft

Für Thorsten Krüger, SPD-Vorsitzender des Ortsvereins Schulenburg, geht diese Aktion aber noch nicht weit genug. Er wünsche sich eine Aktion, bei der die Teilnehmer Farbe bekennen. „Es soll keine anonyme Sache sein“, sagt er. Deshalb möchte er gerne von möglichst vielen Pattenser Bürgern Porträtfotos erhalten. „Darauf sollte eine Botschaft zu sehen sein“, sagt Krüger. Beispielsweise könne man einen Zettel mit einem kurzen Text vor sich halten oder auch eine Kerze oder einen Aufkleber der Organisation Gelbe Hand. Am Ende will Krüger sämtliche Fotos zu einer Collage zusammenfügen und in Schaukästen und anderen Orten in Schulenburg ausstellen. Krüger betont, dass er – genauso wie die UWG – auf Parteipolitik verzichten wolle. „Auf der Collage wird kein SPD-Logo zu sehen sein.“

Bei dieser Aktion wird Krüger vom Verein Gelbe Hand unterstützt. Von Vertretern hatte er Aufkleber bekommen, die er auf Wunsch an Interessierte weiter verteilt. Die Gelbe Hand ist aus einer Gewerkschaftsbewegung entstanden und setzt sich für Gleichberechtigung und gegen Rassismus und Gewalt ein. Wer sich beteiligen möchte, kann sein Foto digital an Krüger per E-Mail an thor.krueger@htp-tel.de senden.

Zwei Gewalttaten in Schulenburg

Die klare Positionierung gegen Gewalt erfolgt, nachdem zunächst ein 14- und ein 13-Jähriger in Schulenburg aneinander geraten waren und in dem Zusammenhang eine 21-jährige Frau verletzt wurde. Später waren laut Polizei insgesamt vier Männer an einem Überfall auf den 13-Jährigen beteiligt, der von den Angreifern in der eigenen Wohnung geschlagen worden sei. Die Ermittlungen der Polizei dauern in beiden Fällen noch an.

