Schulenburg

Das hölzerne Begrüßungsschild in Schulenburg an der Adenser Straße in Höhe der Abzweigung zum Sportplatz wurde kürzlich vom Vorsitzenden der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG), Rolf Kattenhorn, und Werner Blume – einem Maler im Ruhestand – neu gestrichen. „Die Farbe war bereits abgeblättert und ein neuer Anstrich notwendig“, erklärt Kattenhorn sein Engagement. Farbe und Pinsel habe er immer in der Garage – und als Rentner auch die notwendige Zeit.

Blume kam die Aufgabe zu, sich um die Feinarbeiten zu kümmern. Er erneuerte gekonnt den Begrüßungstext „Herzlich Willkommen in Schulenburg“ in Frakturbuchstaben. Einen Vormittag waren die beiden beschäftigt. „Das haben wir schnell erledigt“, sagte Kattenhorn. „Und die paar Farbspritzer auf der Kleidung gehen beim Waschen wieder raus.“

Von Mark Bode