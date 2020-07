Die Leiterin der Leinetalschule in Pattensen-Jeinsen geht in den Ruhestand. Renate Beblo hat sich am Mittwoch von Schülern und Eltern verabschiedet. Gleichzeitig stellte sich ihr Nachfolger vor: Der 37-jährige Arne Ellenberg übernimmt die Leitung der Schule kommissarisch – wie lange ist noch unklar.