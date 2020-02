Schulenburg

Die Stelle des Schulleiters der Grundschule Schulenburg wird voraussichtlich noch bis 2022 unbesetzt bleiben. Das teilt Andreas Herbig, Sprecher der Landesschulbehörde, auf Anfrage mit. Seit Manuela Bülow-Kühn ihren Posten als Schulleiterin Ende 2018 verlassen hat, wird die Schulenburger Grundschule kommissarisch geleitet. Ein passender Bewerber hat sich noch nicht gefunden. „Wir haben jetzt in Absprache mit den Lehrkräften vor Ort beschlossen, dass wir die Stelle erst zur Eröffnung der neuen Grundschule wieder ausschreiben“, sagte Herbig.

Auch Jeinser Schule sollen neue Grundschule besuchen

Das vorhandene Gebäude der Grundschule an der Gartenstraße ist marode. Die Stadt Pattensen hat mit den Planungen für den Neubau der Grundschule bereits begonnen. Sie wird größer als die vorherige, weil auch die Schüler aus Jeinsen diese dann besuchen sollen. Die Leinetalschule in Jeinsen soll 2022 geschlossen werden. Zurzeit laufen noch Verhandlungen über einen geeigneten Standort für die neue Grundschule in Schulenburg. Auch die neue Kindertagesstätte soll dort gebaut werden, um Synergien zu ermöglichen.

Schulleiterstelle wird mit steigender Schülerzahl höher dotiert

„Durch die steigende Schülerzahl wird die Stelle voraussichtlich höher dotiert. Damit steigt dann auch die Attraktivität des Postens“, sagt Herbig. Er räumt ein, dass es nicht optimal sei, die Stelle noch so lange unbesetzt zu lassen. „Doch unter den gegebenen Umständen erscheint uns das als die beste Lösung“, sagt er.

