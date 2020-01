Pattensen

„Ich bin die 17.“ Mit diesen Worten leitete Bürgermeisterin Ramona Schumann ihre Rede am Ende des Neujahrsempfangs der Stadt Pattensen in der Ernst-Reuter-Schule am Freitagabend ein. Im Mittelpunkt der rund zweieinhalbstündigen Veranstaltung standen die 17 Nachhaltigkeitsziele, die die Vereinten Nationen 2016 beschlossen haben. Dabei geht es unter anderem um den Einsatz für Bildung, Klimaschutz, Gesundheit und Geschlechtergerechtigkeit.

Pattenser Bürger stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung

Das 17. Ziel trägt den Titel „Partnerschaften zur Erreichung der Ziele“. Um dieses Bestreben zu verdeutlichen, hatte die Stadt dieses Mal ganz konkret die Bürger in den Mittelpunkt gestellt. Mehrere Pattenser präsentierten 15 verschiedene Projekte, die alle auf die ein oder andere Weise für Nachhaltigkeit stehen. Die Reihe begann jedoch mit den Grußworten des Bürgermeisters aus Pattensens französischer Partnerstadt St.-Aubin-lés-Elbeuf, Jean Marie Masson. Er hob den „lebendigen Gemeinschaftsgeist für ein lebendiges Europa“ hervor. Zudem verkündete er, dass er Pattensens letztmals als Bürgermeister besucht. Zur Kommunalwahl in diesem Jahr werde er nicht mehr kandidieren. „Doch ich habe hier in Pattensen viele Freunde gefunden und werde immer wieder vorbeikommen“, so Masson. „Auch den Pattensern steht bei uns immer eine Tür offen.“

Bürgermeister Jean Marie Masson appelliert an den lebendigen Geist Europas. Quelle: Tobias Lehmann

Schumann, deren Rede bewusst nicht länger dauerte als die ihrer Vorgänger an dem Abend, sagte, dass Masson für die städte- und länderübergreifende Zusammenarbeit stehe. Sie sagte auch, dass es Widersprüche zwischen den Zielen gebe, die nur durch gemeinsame Kompromisse aufgelöst werden könnten. So stehe der Schutz des Feldhamsters zurzeit der Erweiterung des Gewerbegebiets Pattensen entgegen. Es möge bald ein neues Heimat für den dort zurzeit lebenden Feldhamster gefunden werden.

Schumann verurteilt rassistische Strömungen

Die Bürgermeisterin ging auch auf zunehmende rassistische und extremistische Strömungen in Deutschland ein und verwies aufdie Verunstaltung des legalen Graffitis am Ortseingang Pattensen-Mitte vor wenigen Tagen. Zudem sagte sie, dass immer häufiger Bürgermeister ihr Amt niederlegten, weil sie sich von Extremisten bedroht fühlen. „Gerade dieses Land weiß, was es bedeutet, wenn eine große Mehrheit schweigt“, sagte sie. „Wir müssen uns den extremen Stimmen lautstark entgegen stellen, denn wir sind mehr.“

Abschließend lud Schumann alle Bürger dazu ein, sich mit Ideen und Konzepten am Integrierten Stadtentwicklungskonzept zu beteiligen. Dieses soll voraussichtlich im Sommer beginnen.

Pattenser stellen ihre Projekte vor

Ausgewählt hatte die Stadt zur Präsentation ihrer Projekte Pattenser aus ganz unterschiedlichen Bereichen. So stellte Thomas Volkert allgemein die 2018 gegründete Nabu-Ortsgruppe vor und Andreas Sehlen ging etwas näher auf das Projekt der Blühpatenschaften ein. Sehlen hat in Jeinsen ein rund 6000 Quadratmeter großes Feld zur Verfügung gestellt, das zur Blühwiese für Insekten werden soll. Pattenser können helfen und für 40 Euro eine Patenschaft für ein 100-Quadratmeter-Areal übernehmen. Ein Mitmachprojekt will auch Christian Redecker starten: Ab Mitte des Jahres sollen Bürger vorgepflanzte Beete in einer Größe von 25 bis 50 Quadratmeter mieten können. „Sie brauchen dann nur noch regelmäßig zu gießen und zu ernten“, sagte er.

Für den Bereich Natur sprach auch Pattensens 2019 ernannte Naturschutzbeauftragte Sybille Maurer-Wohlatz. Sie forderte die Einrichtung eines runden Tisches: „Jeder soll daran teilnehmen können und Ideen zur Gestaltung der Stadt äußern können.“ Zudem könne der runde Tisch helfen, die stärker werdende Kluft zwischen Verbrauchern und Landwirten zu überbrücken. Maurer-Wohlatz lobte besonders die Jugend: „Die Wissenschaft spricht seit Jahrzehnten über Klimaschutz. Die heutigen Jugendlichen haben es innerhalb weniger Jahre geschafft, dieses Thema allen bewusst zu machen.“

Mirjam Gerull forderte nachhaltiges Handeln

Auf Jugend und Umwelt ging auch Mirjam Gerull ein, die seit 2019 Leiterin der KGS Pattensen ist: „In Deutschland leben wir so, dass wir die Ressourcen von 3,3 Erden verbrauchen. Wir pressen unsere Erde aus.“ Ebenso wie Schumann erwähnte sie die Gefahr eines Rechtsrucks, „dem wir uns mit aller Kraft entgegen stellen müssen“. Sie forderte zudem grundlegende Regeln für Werte und Ethik in der digitalen Welt. „Diese Themen müssen wir jetzt verhandeln und nicht in 20 Jahren“, sagte sie unter lautem Applaus der mehr als 300 Gäste. Die KGS-Leiterin lobte die politisch engagierten Jugendlichen in Pattensen, die sich dafür einsetzen, „dass wir den Wandel der Gesellschaft gemeinsam schaffen.“

Zwei Vertreter des Musikvereins Pattensen verkündeten, dass die Sanierung des alten Spritzenhauses dieses Jahr beginnen soll. „Wir nennen es intern schon Alte Philharmonie“, sagten sie. Der 150-Mitglieder starke Verein hatte das Haus gekauft, um dort zu proben und auch kleinere Auftritte aufzuführen.

Martina Götz stellte das Projekt Kreativ vor. Acht Frauen treffen sich regelmäßig zum Handarbeiten im Mehrgenerationenhaus. Die Produkte bieten wir zum Verkauf an und spenden das Geld für soziale Zwecke“, sagte sie. Weiterhin präsentierten Dietlinde Osterkamp die Tafel für Laatzen und Hemmingen und Pattensen, Peter Winter das Flüchtlingsnetzwerk Pattensen, Marc Meyer-Stadie das Klärwerk, Andrea Eibs-Lüpcke und Sandra Stets den Fair-Trade-Handel, Heike Grützner, Dagmar Moldehn und Arne Schütt Aspekte einer global nachhaltigen Kommune sowie Phillip Feist, Benjamin Tschirch und Lennert Zirpel die Hüpscher Brauerei in Hüpede.

Trampolinspringerin Monia Jirjahlke wird geehrt

Für den Sport kam Wolfgang Fürmeyer, stellvertretender Vorsitzender des Sportrings, zu Wort. „Im Sportring sind 21 Vereine mit 4500 Mitgliedern organisiert“, sagte er. Besonders geehrt wurde an dem Abend stellvertretend für alle Sportler die Trampolinspringerin Monika Jirjahlke für ihre Leistungen und den ehrenamtlichen Einsatz als Leiterin der Trampolinsparte.

Bürgermeisterin Ramona Schumann (links) und Wolfgang Fürmeyer ehren die Trampolinspringerin Monika Jirjahlke. Quelle: Tobias Lehmann

Kurze Grußworte für das Jugendparlament richtete Pattensens Jugendbürgermeister Joshua Kimpioka aus. Das Gremium wolle sich weiter für die Jugend einsetzen. „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir einiges anders machen als die Erwachsen“, sagte er. Schumann ergänzte lobend: „Das Jugendparlament treibt uns alle schon ordentlich vor sich her.“

Zwei Ratsfraktionen verteilen Erlös der Einheitsfeier

Über jeweils die Hälfte des Erlöses der Einheitsfeier am 3. Oktober durften sich die AG Schulwald der KGS Pattensen und die städtische Jugendfeuerwehr freuen: je 250 Euro. Die Ratsfraktionen von CDU und SPD hatten Bratwürste und Getränke verkauft.

Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung war die musikalische Begleitung des Abends: Anfangs spielte die Jeinser Band Churchill, später sang Lilli Klara Engelhard gemeinsam mit Churchill und auch solo mehrere Songs. Die Pattenserin, die wie Kimpioka ebenfalls 2019 in das Jugendparlament gewählt wurde, hat vor wenigen Monaten ihre erste Single „Change“ veröffentlicht. Den Erlös will sie für ein Umweltprojekt in Pattensen spenden.

