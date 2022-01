Pattensen-Mitte

Die Lage werde immer ernster. Immer häufiger würden sich in der Corona-Pandemie besorgte Eltern an Frank Oleschko wenden, weil sich deren Kinder verändern würden – teils körperlich, teils psychisch. Der Betreiber der psychologischen Praxis Seelenknoten in Pattensen-Mitte hatte deshalb kürzlich einen offenen Brief an die Landtagsfraktionen geschickt und darin auf die Problematik hingewiesen. Er forderte Anlaufstellen für betroffene Kinder und Jugendliche. Die Reaktionen waren allerdings ernüchternd: Lediglich die SPD meldete sich mit einer allgemeinen Antwort zurück.

Fünf Anrufe pro Woche von besorgten Eltern

Oleschko erhalte im Schnitt fünf Anrufe pro Woche von besorgten Eltern. Die in den Gesprächen berichteten Geschichten klingen häufig dramatisch. Oleschko nennt natürlich keine Namen und Details, berichtet aber von besonderen Vorfällen, um auf die außergewöhnliche Lage für Kinder und Jugendliche in dieser Corona-Pandemie hinzuweisen. Eine Schülerin habe aus Angst, in den Klausuren zu versagen, seit Beginn der Pandemie rund 20 Kilogramm abgenommen. Ein anderes Mädchen gehe nur noch mit Mund-Nasen-Schutz ins Bett, aus Sorge, sich mit dem Virus zu infizieren.

In dieser Zeit kämen viele verschiedene Aspekte zusammen, die zu einer Häufung an Problemen führen. Aufgrund von Homeoffice seien Familienmitglieder über einen längeren Zeitraum gemeinsam zu Hause. Oleschko habe eine zunehmende Zahl an Paarberatungen. „Wenn plötzlich beide Partner zu Hause sind, kommen Konflikte hoch, die früher – vor der Pandemie – unterdrückt worden sind. Es gibt plötzlich kein Entfliehen mehr“, sagt Oleschko. Kinder würden diese Spannungen registrieren. „Sie geben sich dann oft die Schuld, dass ihre Eltern häufig streiten“, sagt er. „Sie sind sehr empfänglich für Schuldgefühle.“

Isolation, Rückzug oder aggressives Verhalten

Zudem würden sie häufiger das Gefühl der Ablehnung erfahren. Plötzlich haben die Eltern keine Zeit mehr, mit dem Nachwuchs zu spielen oder etwas gemeinsam zu unternehmen. „Kinder versuchen, für sich einen Weg aus dieser Situation zu finden“, sagt Oleschko. Das könne sich auf verschiedene Arten ausdrücken: Isolation, Rückzug, aggressives Verhalten oder häufige Gefühlsausbrüche.

„Kinder sind nicht unaufmerksam. Sie bekommen mit, worüber wir Erwachsenen reden. Die sind schließlich nicht dumm“, sagt Oleschko. Wenn in den Nachrichten beispielsweise von Todesfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus die Rede ist, könnten sich auch Kinder darunter etwas vorstellen. „Das erregt bei Kindern auch Angstzustände“, sagt Oleschko.

Das können Anzeichen für eine Depression sein „Ach, das ist nur so eine Phase...“ – mit solchen Kommentaren würden Eltern manche Verhaltensauffälligkeiten leicht abtun. Doch Frank Oleschko warnt davor. „Wenn jemand eine Veränderung feststellt, sollte man diese ganz genau beobachten“, sagt er. Insgesamt rät er, besonders während der Corona-Pandemie die eigenen Kinder noch genauer im Auge zu behalten. Wer mit seinem Kind reden möchte, sollte dies nicht im Stile einer Familienkonferenz machen. „Wenn man sagt: „Komm mal her, wir müssen mit dir reden“, gehen ganz schnell die Rollläden beim Kind runter“, sagt Oleschko. Er rät dazu, beim gemeinsamen Spielen locker Fragen zu stellen. Das sind seiner Ansicht nach Anzeichen, die auf eine Depression hindeuten können: Plötzlich wird ein Kind gegenüber Klassenkameraden handgreiflich, was es früher nicht gegeben hat. Zunahme an Gefühlsregungen, häufiges Weinen, weniger lachen. Spielzeug wird zerstört, das Kind tritt gegen Gegenstände. Ein eigentlich aufgewecktes Kind möchte plötzlich häufig alleine sein, legt sich auf das Bett und setzt Kopfhörer auf. Oder der Multimediakonsum nimmt zu. Dinge, die bislang Spaß gemacht haben, bereiten dem Kind keine Freude mehr. Änderung des Essverhaltens in zwei Richtungen: Frustessen oder Gewichtabnahme.

Die Pandemie kann teils bei Jugendlichen auch Zukunftsängste auslösen. „Es ist aufgrund der Ausfallzeiten vieles auf der Strecke geblieben. Viele haben die Befürchtung, dass sie den Stoff nicht mehr aufgeholt bekommen“, sagt Oleschko.

Seine Feststellung aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Monate: „Eltern sind mit der Situation häufig überfordert.“ Sie möchten ihrem Kind häufig gerne Zuwendung geben, doch das kommt dann nicht an. „Diese Verzweiflung, nicht helfen zu können, ist für Eltern eine Riesenbelastung.“ Diese Hilflosigkeit sei das Schlimmste, was passieren kann.

Er selbst sei in der psychologischen Betreuung von Kindern nicht geschult und könne diese Fälle deshalb nicht selbst übernehmen. Seine jüngsten Gesprächspartner seien 16 Jahre alt. Er weiß von Gesprächen mit befreundeten Kinder- und Jugendpsychologen, dass diese hoffnungslos überlastet sind. „Uns fehlt es an Kinder- und Jugendpsychologen“, sagt Oleschko. Stationäre Aufnahmestellen seien zudem überfüllt. „Mit meinem offenen Brief wollte ich darauf aufmerksam machen“, sagt Oleschko. „Ein Patentrezept habe ich aber auch nicht parat.“

KGS-Schulleiterin fordert mehr Schulsozialarbeiter

Das Sensibilisieren von Pädagogen könnte ein Ansatz sein. Die Forderung von KGS-Schulleiterin Mirjam Gerull nach mehr Schulsozialarbeitern unterstützt Oleschko ebenfalls. Zudem könnte – für eine Übergangszeit – eine Weiterbildungsmaßnahme für Diplom-Therapeuten oder Psychologen angeboten werden, um auch Kinder und Jugendliche behandeln zu können.

Wenn Oleschko aktuell Kindern und Jugendlichen nicht direkt helfen kann, möchte er zumindest ein Angebot für Eltern schaffen. „Ich würde bei Interesse eine Gesprächsgruppe für betroffene Eltern ins Leben rufen“, sagt er. Mütter und Väter könnten sich alle 14 Tage zum Austausch treffen. „Ich würde dazu Tipps geben“, sagt Oleschko. Sollte es interessierte Eltern geben, können diese sich an Oleschko unter Telefon (05101) 9904364 oder per E-Mail an info@seelenknoten.de wenden.

Von Mark Bode