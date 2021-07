Pattensen

„Die Diagnose Brustkrebs kann vieles im Leben verändern, sie verursacht Ängste und Verunsicherungen“, schreibt eine betroffene Frau, die über die hannoversche Beratungsstelle KIBIS gerne eine Selbsthilfegruppe in Pattensen ins Leben rufen möchte. Sie habe inzwischen mehrere Interessierte gefunden. Deshalb trifft sich die Gruppe erstmals Dienstag, 10. August, von 19 bis 20.30 Uhr beim Verein Mobile an der Göttinger Straße 25a in Pattensen-Mitte. Die weiteren Treffen sollen immer dienstags stattfinden.

Frauen ab 40 Jahre können sich austauschen

Die Initiatorin sucht Frauen über 40 Jahre, die sich offen über alles austauschen möchten, was mit dem Thema Brustkrebs zusammenhängt. Das können Informationen und Erkenntnisse aus der Medizin oder zu besonderen Heilverfahren und Therapien sein oder auch Gespräche über mögliche Schwierigkeiten in der Familie und Partnerschaft im Umgang mit der Erkrankung. Auch Aspekte der eigenen Selbstfürsorge sollen zur Sprache kommen.

Wer teilnehmen möchte, kann sich vorab bei KIBIS anmelden. Dort gibt es auch weitere Informationen unter Telefon (0511) 666567. Die Beratungsstelle ist montags, dienstags und donnerstags jeweils von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr sowie mittwochs von 16 bis 19 Uhr erreichbar.

Von Mark Bode