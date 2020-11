Schulenburg

Wenn es um den Naturschutz geht, stehen Landwirte häufig in der Kritik. Das beklagte unter anderem Pattensens stellvertretender Bezirkslandwirt Jörn Munke erst im vergangenen Monat. Jetzt hat die Landwirtsfamilie Meier einen Besuch der SPD-Landtagsabgeordneten Silke Lesemann auf ihrem rund 150 Hektar großem Hof in Schulenburg genutzt, um auf die Aktivitäten im Bereich Naturschutz aufmerksam zu machen – die auf vielen Höfen bereits selbstverständlich sind. Es macht sich bemerkbar: Auch die Landwirte haben Kritik zu äußern.

Susanne Meier kritisiert Vorgaben der EU

Die Familie Meier baut auf dem Hof Getreide, Reis und Rüben an und hält auch Rinder. Rund zehn Hektar des Betriebs werden für Brachflächen und Blühstreifen verwendet. Susanne Meier bemängelt für letztere jedoch die Vorgaben der EU. Landwirte müssen dafür eine Saatmischung verwenden, von der nicht alles wächst und blüht. „Man müsste den Mix verändern dürfen, weil die Böden regional unterschiedlich sind. Was bringt es der Natur, wenn wir Blühstreifen aussäen, aber dabei nicht das ganze Potenzial erreichen können?“, fragte Meier.

Der Pflanzenschutz sei hingegen durch neue Technologien in den vergangenen Jahren deutlich einfacher geworden. Meiers Sohn Thomas sagte, dass sich mit neuen GPS-gesteuerten Maschinen der Pflanzenschutz viel präziser auftragen lasse. So konnte in den vergangenen Jahren rund ein Drittel an chemischen Pflanzenschutzmitteln eingespart werden. Generell gelte auf dem Hof das Motto bei Pflanzenschutzmitteln und Unkrautvernichtern: „So wenig wie möglich, nur so viel wie nötig.“

Die Gäste vor dem Hofladen der Familie Meier, in dem sie seit rund zwei Jahren das Fleisch ihrer Angus-Rinder vertreiben (von links): Volker Hahn, Vorsitzender des Landvolk-Kreisverbandes Hannover, Jörn Munke , stellvertretender Bezirkslandwirt, Dr. Silke Lesemann, SPD-Landtagsabgeordnete, sowie die Landwirte Thomas, Dirk und Susanne Meier. Quelle: privat

Natur- und Artenschutz ist teuer

Der Vorsitzende des Landvolkkreisverbands Hannover, Thomas Hahn, begleitete Silke Lesemann bei ihrem Besuch auf dem Hof. Er sagte, dass die Einstellung der Familie Meier bei vielen Landwirten in Niedersachsen zu beobachten sei. „Die Haltung der meisten Landwirte hat sich in den vergangenen Jahren geändert. Sie wollen so schonend wie möglich, im Einklang mit der Natur arbeiten und die Natur sowie die Artenvielfalt schützen“, sagte er.

Das Problem seien bisher jedoch immer die hohen Kosten dafür gewesen. Natur- und Artenschutz verringere die Anbaufläche und koste Arbeitskraft. „Die Landwirte haben ohnehin mit hohen Preisschwankungen und niedrigeren Erlösen durch Preisverfall zu kämpfen. Deshalb ist es gut, dass sie über den Niedersächsischen Weg Unterstützung erhalten“, sagte der Landvolk-Vorsitzende.

Der Niedersächsische Weg bezeichnet ein bundesweit bisher einmaliges Projekt für Arten- und Naturschutz. Dafür hat das Land eine Vereinbarung der Landesregierung mit Landvolk, Landwirtschaftskammer sowie den Naturschutzverbänden Nabu und BUND geschlossen. In den kommenden vier Jahren sollen dafür rund 120 Millionen Euro in den Haushalt eingestellt werden. Zu den konkreten Vorhaben des Projekts zählen unter anderem die Pflege von breiteren und naturbelassenen Gewässerrandstreifen, die Reduktion chemischer Pflanzenschutzmittel, mehr Ökolandbau und eine klimaschonende Bewirtschaftung. Zudem sollen Landwirten ökologische Beratungen angeboten werden.

Silke Lesemann lobte das Projekt und sieht es auch als Vorbild für andere Bundesländer. „Die gute Resonanz der Landwirte bestärkt mich darin, dass der Niedersächsische Weg der richtige ist“, sagte sie.

