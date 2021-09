Pattensen

Was wollen die einzelnen Parteien in der nächsten Legislaturperiode umsetzen, was ist ihnen besonders wichtig? Wie stehen sie zu bestimmten Fragen? Hier können sich alle Wählerinnen und Wähler kurz vor der Kommunalwahl am 12. September noch einmal gebündelt ein Bild davon machen, für was die Parteien stehen.

Das waren die Fragen zur Wahl:

Frage 1: Ist eine Steuererhöhung zur Gegenfinanzierung der Strabs-Abschaffung denkbar?

Frage 2: Benötigt Pattensen wieder Anschluss an die Schiene?

Frage 3: Welche Angebote für Kinder und Jugendliche fehlen in Pattensen?

Frage 4: Welche Projekte haben bei der Digitalisierung Vorrang?

Frage 5: Sollten Bürger vermehrt in politische Prozesse eingebunden werden?

Frage 6: Woran mangelt es Pattensen besonders?

Frage 7: Das Neubaugebiet Mühlenfeld wurde abgelehnt. Wo lässt sich weiterer Wohnraum schaffen?

Frage 8: Wie kann man mehr Gewerbetreibende für Pattensen gewinnen?

Frage 9: Einige Bürger kritisieren, dass Ortsteile gegenüber der Kernstadt abgehängt werden. Was kann die Politik tun?

Frage 10: Wie lässt sich auf kommunaler Ebene der Klimaschutz verbessern?

Frage 11: Welche Aufgabe ist aus Sicht Ihrer Partei in den nächsten fünf Jahren die wichtigste?

Frage 12: Wie wollen die Parteien Vandalismus und illegalen Müll eindämmen?

Von Mark Bode