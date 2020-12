Schulenburg

Keine Konzerte, keine gemeinsamen Probenabende: Um den Musikzug Schulenburg ist es in diesem Jahr coronabedingt ruhig geworden. Damit dieser aber nicht gänzlich in Vergessenheit gerät und die Instrumente der Mitglieder nicht einstauben, lassen sich die Verantwortlichen immer wieder eine besondere Aktion einfallen. So nehmen einige der insgesamt 32 aktiven Mitglieder das Weihnachtslied „Herbei, o ihr Gläubigen“ auf. Und das coronakonform. „Jeder spielt das Lied individuell bei sich zu Hause und nimmt es mit dem Handy auf. Am Ende wird es zusammengeschnitten und wir stellen es online“, sagt Sabine Finke, die stellvertretende Musikzugführerin. Sie spielt Saxofon.

"Wir halten zusammen & spielen zuhause. Bleibt Ihr bitte gesund. Euer Musikzug Schulenburg/Leine": Diese Fotoaktion hatten die Mitglieder während der Corona-Pandemie gestartet. Quelle: privat

Allerdings beteiligen sich nicht alle an dem Liedprojekt. „Gerade für einige Ältere ist es schwierig, wenn sie sich mit der Technik nicht so gut auskennen“, sagt sie. Deshalb beschränke sich die Zahl der Musizierenden auf rund die Hälfte der Mitglieder. Das Zusammenschneiden der einzelnen Videoschnipsel obliegt anschließend dem musikalischen Leiter Tobias Quindel. „Im Frühjahr hatte eine Gruppe Jugendlicher Lieder aufgenommen. Es ist also nicht neu für ihn“, sagt Finke.

Ruhige Weihnachtszeit statt Hochbetrieb

Ansonsten haben Finke, Quindel und Musikzugführer Till Markgräfe eine ruhige Zeit. „Es ist schon irrwitzig. Das ist eine ganz komische Sache“, sagt sie. Eigentlich wäre derzeit Hochbetrieb beim Musikzug. Im November hätte es sieben Auftritte bei Laternenumzügen geben sollen. Für Heiligabend war ursprünglich angedacht, dass einige Musiker vom Kirchturm trompeten. „Daraus wird dieses Jahr aber leider nichts“, sagt Finke. Sie kommt mit anderen Mitgliedern des Musikzuges derzeit gar nicht zusammen. „Einige sind privat befreundet, tauschen sich aus und treffen sich – soweit es laut Verordnung eben möglich ist“, erklärt die stellvertretende Musikzugführerin.

„Anfang des Jahres ahnte noch niemand etwas von den weiteren Entwicklungen“, sagt Sophie Blume, die beim Musikzug für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Traditionell begleiteten die Musiker die Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Schulenburg. Bei der eigenen Versammlung stellte sich Markgräfe als neuer Musikzugführer vor. Es folgten noch bis zum 11. März Übungsabende, ehe die Behörden den ersten Lockdown verordneten. Doch Markgräfe und seine Mitstreiter ließen sich nicht unterkriegen. Sie beteiligten sich am landesweiten Projekt „Musiker für Deutschland“ und spielten eines Sonntagabends das Lied „Ode an die Freude“.

Tenorhorn ertönte bis September jeden Sonntagabend

In den darauffolgenden Wochen traten einige weiterhin jeweils sonntags auf den Balkon oder vor die Tür. Für Hans-Werner Gent wurde der Termin um 18 Uhr sogar zu einer festen Tradition. Mit seinem Tenorhorn unterhielt er noch bis September jeden Sonntag seine unmittelbare Nachbarschaft.

Da an eine Zusammenkunft nicht zu denken war, ging der Musikzug neue Wege: „Im Juli gab es erstmals ein digitales Treffen“, berichtet Blume. Zur Auflockerung startete Markgräfe ein Quiz unter dem Thema „unnützes Musikwissen“. Das sei bei allen laut Finke so gut angekommen, dass dieser Part beim adventlichen Onlinemeeting kurz vor Weihnachten mit neuen Fragen noch einmal auflebt.

Veranstaltungen für das nächste Jahr „nicht planbar“

In diesem Jahr wollten die Musiker das 85-jährige Bestehen feiern. Das wurde verschoben. „Ob auf 2021 oder gar 2022 wissen wir noch nicht“, sagt Finke. Wie es weitergeht, können die Verantwortlichen des Musikzuges Pattensen derzeit noch nicht absehen. „Termine sind aktuell nicht planbar“, sagt Finke. Falls in den nächsten Monaten weiterhin kein gemeinsames Musizieren möglich sein wird, lassen sie sich ein neues Projekt einfallen. Schließlich sollen die Instrumente nicht einstauben.

