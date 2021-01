Pattensen-Mitte

Die Gespräche mit den Kunden vermisse er am meisten. Seit Mitte Dezember muss Friseurmeister Stephan Krause seine Friseursalons – er betreibt jeweils einen in Pattensen und Hannover – geschlossen halten. „Ich bin aktuell ziemlich angespannt“, sagt er. Inzwischen habe es bereits Auswirkungen auf seine Gesundheit. Schließlich wisse er nicht, wann er seiner Arbeit wieder nachgehen und Geld verdienen kann. Den Januar und Februar könne er mit den gebildeten finanziellen Rücklagen noch überstehen. „Aber dann wäre Schluss“, sagt der 56-Jährige.

Er könne noch immer nicht nachvollziehen, weshalb Friseurläden geschlossen bleiben müssen. „Mir ist kein Corona-Fall in einem Salon bekannt“, sagt er und zuckt mit den Schultern. Er und viele andere Meister hätten sich mit Hygienemaßnahmen und einem Konzept auf die Corona-Situation eingestellt – und dafür noch einmal in Desinfektionsmittel, -spender, Masken und Visiere investiert. Die „Salami-Taktik“ von Bund und Ländern, bei der immer nur scheibchenweise neue Maßnahmen beschlossen wurden, könne er nicht gutheißen. Dennoch möchte er nicht gegen die Regierung schießen. „Es ist eine neue Situation für alle. Es gibt keine Blaupause, wie man mit einer Pandemie umgehen sollte“, sagt er.

Krause wünscht sich eine unbürokratische Förderung vom Staat

Genaue Zahlen zum Umsatzrückgang im vergangenen Jahr will Krause nicht nennen. „Wir haben natürlich deutliche Verluste“, sagt er. Finanzielle Hilfen hatte er im Frühjahr beantragt. Das Geld sei schließlich im Juni bei ihm angekommen. Im Winter habe er noch keine staatliche Unterstützung beantragt, da ihm diese nach eigener Aussage derzeit gar nicht zustehe. Er hoffe allerdings auf eine Förderung und betont deutlich: „Ich bin ein guter Steuerzahler. Jetzt erwarte ich mal etwas zurück. Und das auf unbürokratischem Wege.“

Haare schneiden: Diese Tipps gibt der Friseurmeister Derzeit gibt es aufgrund der geschlossenen Friseursalons keine Möglichkeit, sich die Haare schneiden zu lassen. „Zum Glück ist derzeit Winter. Da kann man sagen: Mütze auf und durch“, sagt Stephan Krause. Der Friseurmeister hat aber auch ein paar Tipps für diejenigen parat, die sich mit ihren Haaren unwohl fühlen. Er rät dazu, sich eine Friseurschere in der Drogerie zu kaufen. Eine vernünftige für den Privatgebrauch sei schon für etwa 20 Euro erhältlich. Die Haare sollten im trockenen Zustand geschnitten werden. „Wenn sie nass sind, fallen sie anders. Dann fallen Wirbel auch nicht auf“, sagt der 56-Jährige. Sein Tipp: Dem Partner das Schneiden überlassen und nicht selbst vor dem Spiegel aktiv werden. Dabei sollte man sich auf die nötigsten Korrekturen am Pony, den Ohren oder im Nackenbereich beschränken. Friseure schneiden mit einer schrägen „Slicetechnik“. „Wenn man horizontal schneidet, sieht es am Ende wie ein Topfschnitt aus“, sagt Krause. Frauen, die ihren grauen Haaransatz kaschieren möchten, rät er zu einem Ansatzspray. Wer die Haare komplett färben möchte, könne auf Colorationen aus der Drogerie zurückgreifen. „Man sollte eine etwas hellere Farbstufe wählen“, rät Krause. „Friseure gehen beim Färben professionell vor. Beim privaten Gebrauch ist das Ergebnis meist dunkler.“

Seine Fixkosten betragen monatlich 8500 Euro. Darin enthalten sind auch die Gehälter für seine drei Mitarbeiter. Bislang hat sich Krause gesträubt, diese in Kurzarbeit zu schicken. Doch nun weiß er keinen anderen Ausweg. Sollten Friseurläden noch länger schließen müssen, müsste er seinem Team sogar kündigen. „Das ist wirklich der allerletzte Ausweg für mich“, sagt er. Eigentlich, erklärt Krause, habe er mit den Rücklagen in diesem Jahr den zehn Jahre alten Salon in Pattensen renovieren und aufhübschen wollen. Doch daraus wird nichts. Denn die Reserven seien nun nahezu komplett aufgebraucht.

Abgestellte Heizung bringt kaum eine Einsparung

Dabei hatte Krause schon versucht, sich einzuschränken. Auf großem Fuße lebe der Geschäftsmann nicht. Sein Dienstfahrzeug sei ein Fiat 500. Er stellte zwar die Heizung im Friseursalon ab, doch das allein habe keine große Auswirkung auf die Gesamtkosten. Etwas enttäuscht zeigt er sich vom Vermieter. Dieser habe laut Krause schon während des ersten Lockdowns im Frühjahr signalisiert, nicht auf die volle Miete verzichten zu wollen. „Wir sitzen doch alle im selben Boot“, sagt der Friseurmeister. „Vermieter werden bald nicht mehr ihre gewohnten Erträge erzielen können, wenn es keine Geschäftsleute mehr gibt.“

Die aktuelle Schließung sei zwar eine besondere Herausforderung, sie habe aber auch zu außergewöhnlichen Erlebnissen geführt. So überwies eine Stammkundin einen Geldbetrag auf Krauses Geschäftskonto. „Andere Kunden sagten mir, dass ich mich melden solle, wenn ich Geld bräuchte“, sagt Krause. Über die Angebote habe er sich einerseits gefreut, andererseits sei es ihm unangenehm. „Grundsätzlich ist das aber schon sehr rührend“, sagt der Friseurmeister.

Friseurmeister ist nicht beschäftigungslos

An Beschäftigung mangele es ihm in dieser Zeit nicht. „Ich kann nur meiner handwerklichen Tätigkeit nicht nachgehen“, sagt er. Stattdessen sei er dabei, Lager aufzuräumen und neu herzurichten. „Seit Jahren wollte ich den Keller streichen. Jetzt komme ich endlich dazu.“ In seinem privaten Umfeld sei er nicht darauf angesprochen worden, ob er nicht privat Haare schneiden könne. „Die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich das nicht machen würde.“ Sollte es eine Lockerung geben, könne er „von heute auf morgen“ umgehend öffnen. „Wir sind vorbereitet“, sagt er. Dann kann sich Krause endlich wieder mit seinen Kunden austauschen.

Von Mark Bode