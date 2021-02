Schulenburg

Obwohl derzeit sämtliche Veranstaltungen ausfallen müssen, kommt bei Steffen Lebjedzinski keine Langeweile auf. Er hatte im vergangenen Jahr mit seiner Frau Carolin den Verein Buller & Bü auf dem Calenberg gegründet. Trotz der aktuellen „Hängepartie“, wie er den kulturellen Stillstand bezeichnet, gibt er sich hoffnungsfroh, dass in diesem Jahr wieder Angebote starten können.

„Wir bereiten uns auf diesen Zeitpunkt vor und erarbeiten inhaltlich viele verschiedene Konzepte“, sagt Lebjedzinski. Zudem findet der 43-Jährige immer wieder Zeit, sein handwerkliches Können zu beweisen. So schuf er innerhalb weniger Wochen mit Wandergesellen einen Schäferwagen, der aus einem alten Bauwagen entstanden ist.

Anzeige

Lebjedzinski entwickelt Projekt „Zeit für Visionen“

An neuen Ideen mangelt es Lebjedzinski keineswegs. So plant er für die Zeit nach dem Corona-Lockdown ein Projekt mit dem Titel „Zeit für Visionen“. Als Coach möchte er dabei viel mit Interessierten über deren Ziele und Perspektiven sprechen. Dieses kann teils im Einzelcoaching erfolgen, teils in der Gruppe an einem Wochenende auf dem Gut. „Von vielen Leuten haben wir gehört, dass dieser Ort atmosphärisch besonders sei und Körper, Geist und Seele anspreche“, sagt Lebjedzinski. Deshalb halte er den Veranstaltungsort für ein Projekt dieser Art geeignet.

Für den 26. und 27. Juni hat das Paar bereits einen Mittsommermarkt geplant. „Wir wollen das Urlaubsgefühl aus Schweden hier herbringen“, sagt Lebjedzinski. Kunsthandwerker sollen – vorausgesetzt, die Corona-Maßnahmen erlauben es – ihre Produkte anbieten können. Zudem ist eine große Ausstellung mit afrikanischer Kunst angedacht. „Alle Künstler aus einem Dorf in Zimbabwe stellen eine Skulptur her, die wir dann hier zeigen“, sagt Lebjedzinski.

Patenschaften für Tiere sind möglich

Für die vier Esel, fünf Schafe, neun Hühner, drei Gänse und drei Ziegen, die auf dem Hof leben, können Interessierte eine Patenschaft übernehmen. „Kinder können sich dann eigenständig um ihr Tier kümmern, es füttern und streicheln“, sagt Lebjedzinski. Ein paar Gedanken würde er sich dazu noch machen, doch Tierfreunde könnten ihr Interesse an einem bestimmten Lebewesen schon äußern. Vor knapp zwei Wochen startete eine Kooperation von Buller & Bü mit der Tafel Laatzen, die auch für Pattensen zuständig ist. „Wir bekommen von denen ab sofort jede Woche tolle Produkte. Das Gemüse können wir an unsere Tiere verfüttern“, sagt der Betreiber.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bis vergangene Woche hatte Buller & Bü noch zehn Hühner. Doch in einer Nacht hatte sich ein Fuchs einen freiheitsliebenden Junghahn geschnappt, der nicht im vorhandenen Stall übernachten wollte. „Natürlich ist das traurig. Aber auf dem Land kann das mal passieren“, sagt Lebjedzinski. „Vor allem, wenn die Tiere in einer natürlich Haltungsform leben.“ Er habe den Fuchs selber gesehen, nachdem das Tier bei der Jagd kurioserweise mit einem „erbärmlichen Geheul“ auf sich aufmerksam gemacht hatte. Alle anderen Hühner hatten sich in den Stall zurückgezogen und waren dort geschützt.

Tiere werden durch fehlende Besucher scheuer

Laut Betreiber ergehe es seinen Tieren ähnlich wie denen im Zoo Hannover. „Denen fehlen die Besucher. Bei unseren ist es auch so.“ Das mache sich unter anderem dadurch bemerkbar, dass die Tiere scheuer seien, wenn fremde Menschen auf den Hof kommen. „Bei den Gänsen ist es auffällig, dass sie melden, wenn jemand kommt, den sie nicht kennen. Das war früher nicht so ausgeprägt.“

Lesen Sie auch: Wie die Tiere im Zoo Hannover ohne Besucher bei Laune gehalten werden

Obwohl sämtliche Veranstaltungen derzeit entfallen, möchte sich Lebjedzinski nicht über die Situation beklagen. „Über die getroffenen Maßnahmen von Bund und Land erlaube ich mir kein Urteil“, sagt er. Auf die Frage, ob es besonders schwierig sei, mit einem Verein in der Corona-Pandemie zu starten, zögert er mit der Antwort, sagt schließlich: „Bei uns ist die Fallhöhe eine andere. So gesehen haben wir noch Glück.“ Damit meint er: Für einen Verein, der schon zehn Jahre erfolgreich gearbeitet hat, wären die Verluste deutlich höher. „Wir haben gerade erst angefangen.“ Das Ehepaar könne die Krise überstehen. „Unsere Grundkosten tragen sich durch die Vermietungen der anderen Gebäude auf dem Areal. Zudem haben wir Rücklagen“, erklärt Lebjedzinski.

Von Mark Bode