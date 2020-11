Wegen der Corona-Pandemie sind die Veranstaltungen zum Volkstrauertag in Pattensen dieses Jahr sehr eingeschränkt. Die Ortsbürgermeister legen die Kränze nur mit kleinen Abordnungen nieder. Andachten wird es aber geben.

So läuft der Volkstrauertag in allen Ortsteilen

