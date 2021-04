Pattensen-Mitte

Mit schweißtreibender Arbeit hat das Aussäen von Zuckerrüben fast nichts mehr zu tun. Wenn Landwirt Hans-Heinrich Schnehage mit seinem Trecker über das Feld fährt, das an die Bundesstraße 3 grenzt, kann er es sich auf seinem Sitz bequem machen. Die Steuerung erfolgt über ein GPS-Signal. So wird sichergestellt, dass er mit seinem Fahrzeug auch tatsächlich in der Spur bleibt.

Am Trecker hinten dran hängt ein Gerät, das sich Einzelkorndrille nennt. Im regelmäßigen Abstand werden damit kleine bunte Kugeln in die Erde gesetzt – natürlich auch voll automatisch. Voraussichtlich im September kann Schnehage seine Zuckerrüben ernten. Der Landwirt erklärt, wie die Aussaat abläuft.

Bauern beginnen Ende März mit dem Aussäen

Nach den noch im Februar vorherrschenden niedrigen Temperaturen war zunächst Geduld bei den Landwirten gefragt. Doch zuletzt schien vermehrt die Sonne, und das Risiko von Bodenfrösten scheint auf ein Minimum gesunken zu sein. Deshalb konnten Ende März die Bauern in Pattensen mit dem Aussäen der Zuckerrüben beginnen.

„Der Boden muss an der Oberfläche dafür trocken sein“, erklärt Schnehage. Er hat mitten auf seinem Feld den Trecker abgestellt, ist ausgestiegen und lehnt nun lässig am Fahrzeug. Die Bodenbeschaffenheit sei im Pattenser Raum besser als auf Flächen näher am Deister. „Wir sind hier schon immer eine Woche früher in den Startlöchern“, sagt er.

Landwirt Hans-Heinrich Schnehage aus Koldingen sät Rüben auf einem Feld in Pattensen aus. Quelle: Mark Bode

Ohne Chemie geht es nicht

Mit „wir“ meint Schnehage sich und drei weitere landwirtschaftliche Betriebe aus Koldingen, mit denen er sich zusammengeschlossen hat. Gemeinsam bestellen sie insgesamt etwas mehr als 200 Hektar Land. Neben Zuckerrüben baut die Gemeinschaft auch Erbsen, Mais, Winterweizen und -gerste an.

Vom Rapsanbau ist er inzwischen abgerückt. „Von den Bedingungen her passt das nicht mehr gut“, sagt er. „Das geht nicht ohne Insektenschutz. Gegen die Schädlinge muss man schon spritzen“, erklärt der 52-Jährige. „Auf Chemie können wir bei der Rübe auch nicht ganz verzichten.“ Dreimal im Jahr müsse er gegen Unkraut spritzen.

Schädlinge machen Landwirten zu schaffen Nachdem er die Zuckerrüben auf seinen Feldern ausgesät hat, hofft Landwirt Hans-Heinrich Schnehage darauf, dass dieses Jahr nicht wieder so trocken wird. Das sei zuletzt drei Jahre in Folge bereits der Fall gewesen. „Im Sommer acht Wochen Trockenheit sind für alle angebauten Früchte nicht gut“, sagt er. Die Zuckerrübe und auch Mais könnten damit allerdings noch relativ gut umgehen. Die Verluste seien eher gering. Erbsen hingegen würden keine Schoten bilden, wenn sie im Juni nicht ausreichend Flüssigkeit erhalten. Über das Wetterwill sich Schnehage aber grundsätzlich gar nicht beklagen. „Vor der Witterung habe ich keine Angst“, sagt der 52-Jährige. Natürlich müsse auch er sich womöglich auf neue Fruchtfolgen einstellen. „Aber es wird sicher Lösungen und Anpassungen geben.“ Viel mehr machen Schädlinge und immer neue Verordnungen der Politik dem Landwirt zu schaffen. „Das ist für uns schwierig“, sagt er. Zudem ist noch immer ungewiss, wie es in diesem Jahr mit osteuropäischen Erntehelfern aussieht. Dürfen die aufgrund der Corona-Pandemie einreisen und arbeiten? Auf diese Frage werden Schnehage und die anderen Landwirte wohl erst kurzfristig eine Antwort erhalten.

Schnehage erklärt, wie er bei der Aussaat vorgeht. Statt das Feld zu pflügen wurde die Zwischenfrucht – bestehend aus Senf, Ramtillkraut und Phacelia – im Frühjahr bereits kleingehäckselt. Die Pflanzenreste wurden mit der Erde auf 15 Zentimeter Tiefe durchmischt. Nachdem der sogenannte Reihenpacker, der sich vorne am Trecker befindet, die Spuren für die Aussaat vorbereitet, kommt die Einzelkorndrille, die hinterhergezogen wird, zum Einsatz. In zwölf Kammern befinden sich etwa fünf Millimeter dicke Kapseln in unterschiedlichen Farben. In ihnen ist jeweils der Keim der Zuckerrübe.

Vögel picken gerade ausgesäte Kapseln

„Durch eine Lochscheibe wird automatisch alle 20 Zentimeter ein Korn in den Boden gesetzt“, erklärt Schnehage. Diese befinden sich zwei bis drei Zentimeter unter der Erdoberfläche. Dass diverse Vögel auf den Flächen herumpicken, auf denen gerade die Aussaat erfolgte, stört ihn nicht. „Die Verluste sind zu vernachlässigen“, sagt er. Im Hintergrund streifen zudem fünf Rehe umher. „Die stört der Trecker überhaupt nicht. Die haben sich schon sehr daran gewöhnt“, berichtet der Landwirt.

Landwirt Hans-Heinrich Schnehage zeigt die Zuckerrübensamen, die im Abstand von 20 Zentimetern ausgesät werden. Quelle: Mark Bode

Nach der erfolgreichen Aussaat hofft Schnehage nun auf Niederschläge. „Während der Auflaufphase braucht die Zuckerrübe Wasser. Da wäre es gut, wenn der Boden immer etwas feucht ist“, sagt er. Im Sommer wird die Zuckerrübe zur Massebildung übergehen. Der Landwirt hofft darauf, mindestens einen durchschnittlichen Ernteertrag zu erzielen, wie es im Vorjahr der Fall gewesen ist. „Im September geht es mit der Ernte los. Danach kommen die Zuckerrüben nach Nordstemmen in die Fabrik“, sagt er.

Von Mark Bode