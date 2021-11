Pattensen

Wie vielerorts ist in Pattensen die Zuckerrübenernte in vollem Gang. Landwirte wie Dirk Meier und sein Sohn Karsten sind derzeit auf ihren Feldern aktiv. Die letzte Ernte soll etwa in zwei Wochen abgeschlossen sein. Mit Blick auf die relativ hohe Anzahl an Regentagen in diesem Jahr stellt sich Frage: Wie ertragreich ist die diesjährige Ernte?

Laut dem Landesbauernverband Landvolk Niedersachsen sind die Zuckerrüben in diesem Jahr dick, aber weniger süß. „Der Zuckergehalt liegt aufgrund mangelnder Sonnenstunden derzeit unter dem fünfjährigen Durchschnitt. Dafür sind die Rüben größer und dicker als üblich“, sagt Eckhard Hinrichs, Vorsitzender des Dachverbandes Norddeutscher Zuckerrübenanbauer (DNZ) zur laufenden Kampagne. Für Norddeutschland rechnet Hinrichs derzeit mit einem Zuckerertrag von etwa 13 Tonnen pro Hektar.

Der Rübenroder schichtet die Ernte am Feldrand auf. Quelle: Torsten Lippelt

Zufriedenstellende Ernte in Schulenburg

Und in Pattensen? „Ich bin sehr zufrieden mit der Ernte“, sagt Landwirt Meier. Die Rüben seien dick und süß. Am Standort Schulenburg betrage der Zuckergehalt 18,5 Prozent Zucker. Er komme auf einen Erntedurchschnitt von 14 Tonnen pro Hektar. „Mit dem Rübenertrag kann ich gut leben.“ Dabei hatte es in diesem Jahr weniger sonnige Tage und kühle Nächte und damit weniger gute Voraussetzungen für die Zuckerrüben gegeben. Stattdessen regnete es relativ viel.

Was Meier in dieser Saison ebenfalls erstaunt: An den eigentlich schlechteren Flächen am Steilhang sind die Rüben besonders gut geworden. „So viele hatte ich dort noch nie geerntet“, sagt der Landwirt. Im Gegenteil hatte Meier vorsorglich fünf Hektar seines Landes mehr mit Zuckerrüben bestellt. „Dass es jetzt so kommt, ist überraschend“, sagt er. „Aber ich werde die Zuckerrüben trotzdem los.“

Dick, aber trotzdem süß: die Rüben auf dem Acker von Karsten Meier. Quelle: Torsten Lippelt

Bundesweit 400.000 Tonnen Zucker mehr als im Jahr 2020

Die bundesweiten Zahlen bestätigen Meiers Ergebnis. Insgesamt rechnet die Wirtschaftliche Vereinigung Zucker (WVZ) deutschlandweit mit einem Rübenertrag von circa 78 Tonnen bei einem durchschnittlichen Zuckergehalt von rund 17,8 Prozent. Daraus ergibt sich eine Zuckererzeugung von rund 4,5 Millionen Tonnen in Deutschland. Das wären rund 400.000 Tonnen mehr als im Vorjahr.

Dieser Zuwachs gilt auch für das Einzugsgebiet der Liefergemeinschaft, zu der wie Dirk Meier 176 Landwirte aus der Region Südhannover und einem Teil des Landkreises Hildesheim gehören. Gemeinsam beackern sie rund 3000 Hektar Land. In diesem Jahr gebe es zwar keine Spitzenernte, doch kalkuliert werde immer im Fünfjahresschnitt, sagt Landwirt Eckard Ihssen aus Reden, der seit 1994 den Abfuhrplan der Zuckerrüben erstellt. „Und da liegen wir drüber.“ In diesem Jahr allein liege der durchschnittliche Zuckergehalt bei 18 Prozent, der Rübenertrag belaufe sich auf 87 Tonnen. Im Gegensatz zum Norden der Region Hannover liege der Vorteil im Calenberger Land im guten Boden und dessen guter Wasserspeicherung.

Verarbeitung der Zuckerrüben bis 20. Januar

Als Nächstes sollen die bereits geernteten und am Feldrand aufgehäuften Zuckerrüben mit einem weißen Schutzvlies abgedeckt werden. „Dieser bewirkt, dass die Früchte bei Frostgraden nicht durchfrieren“, erläutert Ihssen. Das Schlimmste, das passieren könnte: Die Rüben gefrieren und tauen vor der Verarbeitung wieder auf. „Dann müssen sie gleich verarbeitet werden, denn sonst werden sie matschig und verfaulen.“ Der weitere Zeitplan steht auch bereits: Bis zum 20. Januar sollen die Rüben zur Zuckerfabrik in Nordstemmen abgefahren und die Verarbeitungskampagne beendet sein.

Von Sarah Istrefaj