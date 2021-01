Pattensen

Vollgemüllte Wertstoffinseln, in eine falsche Richtung zeigende Hinweisschilder, Schlaglöcher auf Straßen, defekte Beleuchtung und illegal entsorgter Grünschnitt. Die Liste mit den Beschwerden, die bei Susanne Ewler eintreffen ist lang. Die Mitarbeiterin der Stadt ist die direkte Ansprechpartnerin für Bürger, die auf etwas aufmerksam machen möchten. Seit rund eineinhalb Jahren können sie über die Handy-App Meldoo auf Missstände im Stadtgebiet hinweisen. Die frühere App Tellme wird nicht mehr verwendet. Die traditionelle Gelbe Karte mit der Möglichkeit, schriftlich auf Probleme aufmerksam zu machen, gibt es laut Stadt weiterhin.

Tagtäglich kommen mehrere Hinweise bei Ewler an. Die Stadt hatte schon vor mehr als zehn Jahren ein zentrales Beschwerdemanagement im Rathaus eingeführt. Aus gutem Grund: „Es ist immer besser, wenn man nicht von einem Mitarbeiter zum nächsten weitergereicht wird. So hat man eine Ansprechpartnerin im Rathaus“, sagt Stadtsprecherin Andrea Steding. „Je mehr Personen in eine Angelegenheit verwickelt sind, desto unübersichtlicher wird es“, ergänzt Ewler.

Anzeige

Hinweise gehen auch per Telefon ein

Nicht alle Beschwerden kommen auf digitalem Wege ins Rathaus. Es melden sich viele per Telefon. Bei diesem direkten Kontakt sei es laut Ewler erforderlich, eine innere Ruhe auszustrahlen. „Man muss darüber hinaus Verständnis für die Anliegen der Menschen zeigen“, sagt sie. Wenn ein Hinweis bei ihr eingegangen ist, reicht sie diesen an die zuständige Abteilung weiter. Manches könne schnell behoben werden, manches dauere länger. „Einige Leute reagieren mit Unverständnis, wenn ihr Problem nicht gleich nach wenigen Tagen behoben ist“, sagt die Rathausmitarbeiterin. Sie bleibe dann ruhig und versuche die Bürger zu vertrösten.

Der Vorteil der Meldoo-App gegenüber dem Vorgänger sei laut Ewler, dass die Daten direkt bei ihr im Computerprogramm eingehen und gleich weiterverarbeitet werden können. Früher habe sie diese Daten noch manuell übertragen müssen, was einen zeitlichen Mehraufwand bedeutete.

Bürgermeisterin lobt intuitive Handhabung der App

Die Handhabung sei laut Bürgermeisterin Ramona Schumann „sehr intuitiv“. Nach der Installation könne man Fotos direkt aufnehmen oder vorher geschossene Bilder einfügen, dazu den Standort angeben, eine Kategorie auswählen und mit wenigen Sätzen eine Beschreibung des Problems oder Hinweises einfügen. Dieser Hinweis ist für alle App-Nutzer anschließend einsehbar. Andere können einen Hinweis mit dem Klicken auf „Unterstützen“ bekräftigen oder ihn als bereits behoben melden.

Ewler kann im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Pandemie nicht feststellen, dass aktuell mehr oder weniger Beschwerden bei ihr eingehen. „Derzeit ist es insgesamt etwas verhalten“, sagt sie. Das schiebt sie allerdings ausschließlich auf das Wetter. „Es ist bei niedrigen Temperaturen nicht sehr einladend, draußen herumzulaufen.“ Ihre Vermutung ist, dass in der Vergangenheit viele eher zufällig bei einem Spaziergang auf einen Schaden oder Ähnliches aufmerksam geworden sind und das direkt an die Stadt weiterleiteten.

Einige App-Nutzer melden sich häufiger

Die Ansprechpartnerin im Rathaus hat festgestellt, dass einige Nutzer der App öfter einen Hinweis schicken. „Ein paar Benutzernamen kommen mir öfter unter“, sagt sie. Eine Meldung ist ihr in besonderer Erinnerung geblieben – allerdings nicht unbedingt in guter. „Ein Spaziergänger hatte gemeldet, dass bei einem großen Fahrzeugbauer in Pattensen viele Lkw parken und dort viel benutztes Toilettenpapier herumlag“, sagt Ewler. Die Stadt solle doch eine mobile Toilette aufstellen. „Das war natürlich nicht unsere Aufgabe und das konnten wir nicht umsetzen“, sagt Ewler.

Von Mark Bode