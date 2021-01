Pattensen

Die Arbeit der Jugendpfleger in Pattensen lebt eigentlich vom direkten Austausch mit den Heranwachsenden. Doch diese persönlichen Treffen gibt es aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin nicht. „Wir sind alle im Homeoffice“, sagt Jugendpfleger Tim Riebe. Der 53-Jährige und seine beiden Mitstreiter versuchen auf Distanz für die Jugendlichen da zu sein. Dazu erarbeiten sie ein Ferienpassprogramm, wobei noch vollkommen offen ist, ob es diese Angebote tatsächlich geben wird.

Die Region Hannover geht neue Wege, um Jugendliche in dieser Corona-Zeit bei Laune zu halten. Während die Jugendlichen sicherlich häufig Bescheid wussten, war es für Riebe komplettes Neuland, sich plötzlich mit einem sogenannten Discord-Server zu beschäftigen. Über diese Plattform können sich die Nutzer online austauschen und gemeinsam Computerspiele spielen. Zur Auswahl stehen dabei unter anderem das Mehrspieler-Deduktionsspiel Among Us sowie Minetest, in dem die Spieler Welten nach ihren Wünschen gestalten können.

„Wir mussten uns dort erst einmal hineinfuchsen“, sagt Riebe. Gemeinsam mit anderen Jugendpflegern aus anderen Kommunen der Region Hannover betreuen er und Daniel Gutekunst aus Pattensen abwechselnd dieses neue Onlineangebot.

180 Jugendliche melden sich für Onlineangebot an

„Es wird immer besser angenommen“, sagt Riebe. Zum Ende der ersten Woche habe es etwa 180 registrierte Nutzer gegeben. Teils seien rund 40 Jugendliche gleichzeitig online gewesen. Auch aus Pattensen seien einige bekannte Namen aufgetaucht. Um den Jugendlichen einen vor Erwachsenen geschützten Raum anzubieten, muss sich jeder vorab registrieren. Da waren ein paar uns bekannte Leute dabei“, sagt Riebe.

Obwohl die Präsenzangebote in den Freizeiträumen der KGS Pattensen derzeit ausfallen müssen, bestehe vonseiten der Jugendlichen kein großer Bedarf an Kommunikation. „Sie können uns über den Discord-Server auch ansprechen oder anschreiben“, sagt Riebe. Bislang sei es allerdings noch nicht vorgekommen, dass jemand über ein Problem sprechen wollte. „Hauptsächlich geht es den Nutzern um das Spielen“, sagt der Jugendpfleger.

Jugendliche meiden laut Jugendpfleger Riebe öffentliche Plätze

In den zurückliegenden Monaten habe das Team der Jugendpflege aus Pattensen in unregelmäßigen Abständen öffentliche Plätze im Stadtgebiet aufgesucht, um nachzuschauen, ob sich Jugendliche dort aufhalten. Dem sei nicht so gewesen. „Es ist ein gutes Zeichen, dass wir dort niemanden getroffen haben“, sagt Riebe. Die Jugendlichen würden die Corona-Beschränkungen ernst nehmen, glaubt er. Auch Anfragen bei Ortsbürgermeistern hätten ergeben, dass es keinerlei Probleme mit Heranwachsenden gäbe. Dennoch hofft Riebe, die Krisenzeit bald überstanden zu haben. „Wir wünschen uns die Normalität wieder zurück. Der direkte Kontakt fehlt uns schon“, gesteht er.

Wann diese Normalität wieder zurückkehrt, ist noch offen. Das Team gibt sich zumindest optimistisch und plant – wie in den Vorjahren – Ferienpassangebote für Oster-, Sommer- und Herbstferien. „Natürlich steht es in den Sternen, ob wir das tatsächlich anbieten können. Aber wir sind zumindest mit Vereinen, Verbänden und Gewerbetreibenden in Gesprächen“, sagt Riebe.

Ferienpass: Planungen gestalten sich schwierig

Bislang habe noch niemand eine klare Absage für eine Zusammenarbeit in diesem Jahr erteilt, doch die Planungen gestalten sich laut Riebe schwieriger, als es vor Beginn der Corona-Pandemie der Fall gewesen ist. „In vielen Vereinen sind ältere Menschen aktiv, die zur Risikogruppe gehören“, erklärt Riebe. „Deshalb gab es im vergangenen Jahr schon Vereine, die nicht mehr mit uns zusammenarbeiten wollten.“ Sobald das Programm steht, wird dieses im Internet unter www.ferienpass-pattensen.de veröffentlicht.

Von Mark Bode