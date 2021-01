Pattensen

Das Jahresende 2020 ist bezeichnend gewesen für die 365 Tage zuvor. „Es ist insgesamt sehr ruhig geblieben“, sagte Pattensens Stadtbrandmeister Henning Brüggemann. Hatte es in den Jahren zuvor meist zwischen 120 und 130 Schadensfälle pro Jahr gegeben, so mussten die Feuerwehren 2020 insgesamt nur zu 63 Einsätzen.

Brüggemann vermutet, dass diese niedrige Zahl mit der Corona-Pandemie zu erklären ist. „Die Leute sind viel häufiger zu Hause.“ Seine Interpretation: „Wenn eine Kerze auf dem Tisch noch brannte, haben sie es jetzt mitbekommen. Früher wären sie vielleicht beim Sport gewesen und es wäre ein Brand entstanden.“ Er erinnerte sich an einen Schwelbrand: „Wenn die Leute nicht dort gewesen wären, wäre es wahrscheinlich deutlich schlimmer ausgegangen.“

Corona bringt auch positive Effekte mit sich

Obwohl er die Gesamtsituation mit den Corona-Beschränkungen nicht schönreden möchte, so kann Brüggemann dieser doch noch weitere positive Effekte abgewinnen. „Es gab keine Urlaube, keine Partys, keine Konzerte. Dadurch standen uns immer deutlich mehr Feuerwehrleute zur Verfügung.“ Dadurch, dass sich viele Arbeitnehmer im Homeoffice befanden, sei die Anreise bei Einsätzen für viele Mitglieder der aktiven Feuerwehr kürzer gewesen. „Wer in Hameln arbeitet, aber in Pattensen wohnt, kann uns während der Arbeitszeit aufgrund der weiten Anreise nicht weiterhelfen“, sagte Brüggemann.

Die einzelnen Ortsfeuerwehren hatten unterschiedlich häufig etwas zu tun bekommen. Während die Feuerwehr in Pattensen-Mitte zu 29 Einsätzen gerufen wurde, so waren es in Koldingen und Schulenburg je neun, in Hüpede sieben, in Jeinsen sechs, in Reden zwei und in Vardegötzen einer. In Oerie direkt gab es in dem abgelaufenen Jahr nichts zu tun. Das bedeute aber nicht, betonte Brüggemann, dass die Ortsfeuerwehr untätig gewesen sei. „Sie unterstützte bei vier anderen Einsätzen.“ Deshalb habe er insgesamt für das vergangene Jahr 102 Einsatzberichte vorliegen. Diese beinhalteten allerdings einige Doppelungen.

Andere Ortsfeuerwehren unterstützen bei Einsätzen

Brüggemann erklärte dies unter anderem damit, dass bei Bränden die Einsatzkräfte die Atemschutzmasken maximal eine halbe Stunde am Stück tragen könnten. „Danach ist man körperlich fertig“, sagte der Stadtbrandmeister. Deshalb sei es bei größeren Einsätzen erforderlich, Unterstützung anzufordern, damit die Löschenden regelmäßig ausgetauscht werden können. „Da bedienen wir uns bei allen acht Ortsfeuerwehren“, sagte Brüggemann.

31 Feuer mussten 2020 gelöscht werden, in 32 Fällen waren nach Unfällen oder bei Türöffnungen technische Hilfeleistungen erforderlich. Besonders ein Feuer des Vorjahres ist Brüggemann in Erinnerung geblieben. Durch Funkenflug hatten brennende Fichten im April einen Dachstuhlbrand an der Südstraße in der Altstadt in Pattensen-Mitte ausgelöst. Die Einsatzkräfte mussten mit zwei Drehleitern das Feuer bekämpfen. Insgesamt waren mehr als 70 Feuerwehrleute vor Ort. Im Mai brannte es zudem bei einem Pizzabringdienst am Marktplatz. „Das Feuer war nicht groß, aber das Gebäude war komplett verraucht“, erinnert sich Brüggemann.

Die Zahl der Aktiven hält sich konstant

Die Zahl der aktiven Feuerwehrleute in allen Ortswehren habe sich konstant bei rund 350 Personen gehalten, erklärte der Stadtbrandmeister. Neben etwa 300 Männern sind auch 50 Frauen aktiv. Bei den Jugendfeuerwehren sind es zum Jahreswechsel 116 Nachwuchskräfte gewesen. Auf die Zahl sei er stolz. Brüggemann sieht es allerdings als problematisch an, dass die jugendlichen Nachrücker in den aktiven Dienst derzeit keine Grundausbildungen absolvieren können. Da wünsche sich der Stadtbrandmeister eine größere Flexibilität bei den Behörden. „Es müsste möglich sein, den theoretischen Teil mittels digitalem Lernen und den praktischen Teil mit Mund-Nasen-Schutz draußen zu absolvieren.“ Zudem könnte der Lehrplan in dieser außergewöhnlichen Zeit vorübergehend entschlackt werden.

Jahresversammlungen wird es im ersten halben Jahr 2021 nicht geben. Brüggemann habe alles abgesagt. Um dennoch miteinander in Kontakt treten zu können, kaufte die Feuerwehr eine Lizenz für eine Videokonferenzsoftware. „Verschiedene Feuerwehren haben das schon genutzt“, sagt er. Der Stadtbrandmeister bezeichnet sich selbst als „der letzte Analoge“. Ihm falle es daher etwas schwer, sich mit der modernen Technik auseinanderzusetzen.

Feuerwehrleute bekommen digitale Funkmeldeempfänger

Noch im ersten Quartal sollen 300 digitale Funkmeldeempfänger an die aktiven Feuerwehrleute ausgegeben werden. Dieses sei gesetzlich erforderlich, da die bisherigen Geräte nicht verschlüsselt sind. Zwar gibt es insgesamt mehr Feuerwehrleute, doch die Menge werde für alle reichen. „In manchen Familien sind gleich mehrere Mitglieder aktiv. Die benötigen nur einen Empfänger. Und wer weiter weg arbeitet, kann ohnehin nicht helfen“, sagt Brüggemann.

Bis Ende des Jahres könnten die drei bestellten Mannschaftstransportwagen für die Ortsfeuerwehren Jeinsen, Hüpede und Pattensen sowie die Tragkraftspritzenfahrzeuge mit Wasser für die Oerier und Redener Wehren ausgeliefert werden. Das Löschfahrzeug für Schulenburg werde erst 2022 fertig sein. Mit Spannung warte Brüggemann auf den Feuerwehrbedarfsplan, in dem ein Sachverständiger aufzeigen wird, wie es mit den teils abgängigen Gerätehäusern weitergehen soll. Zusammenlegungen von Ortsfeuerwehren seien nicht ausgeschlossen.

