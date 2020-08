Jeinsen

Wanderer im Stadtgebiet Pattensen können sich an der schönen Natur ebenso erfreuen wie an historischen Gebäuden. Das ehrenamtliche Wegeteam empfiehlt auf der Website www.pattensen.de sieben Touren, die individuell markiert von verschiedenen Startpunkten aus durch die Pattensens Stadtteile führen.

Die kürzeste Tour heißt „Pattenser Rundweg – umme Kernstadt rümme“, ist acht Kilometer lang, beginnt am Rathaus und ist gelb-weiß mit Kirchturm markiert. Die längste Strecke ist mit 32 Kilometern der „Ring der Städtepartnerschaft“. Sie ist mit den deutsch-französischen Nationalfarben samt Stadtwappen von Pattensen und Saint-Aubin-lès-Elbeuf in der Normandie ausgezeichnet.

Der Welfenweg führt von Pattensen-Mitte nach Schulenburg

Besonders lohnenswert ist derzeit der 22 Kilometer lange Welfenweg mit einer Laufzeit von rund 6,5 Stunden. Der Weg beginnt am alten Rathaus und endet an der Leinebrücke in der Nähe der Marienburg in Schulenburg. Die Tour führt unter anderem auch durch Jeinsen, wo am nördlichen Ortsausgang zurzeit prächtigen Sonnenblumen blühen, die unser Fotograf Torsten Lippelt auf dem Bild festgehalten hat. Sie stehen als eine Art Blühstreifen vor einem großen Weizenfeld und dienen vielen Insekten als Zuhause.

