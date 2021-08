Reden

Sonne und Sonnenschein – so stellen sich viele den idealen Sommer vor. Doch in diesem Jahr ist das Wetter in dieser Jahreszeit eher durchwachsen. Davon konnten sich am Sonntagnachmittag die Redener überzeugen. Aus der Ferne ließ sich beobachten, wie über die Nachbarkommune Hemmingen dunkle Wolken hinwegzogen. Dabei ging auch noch ein Schauer darnieder.

Im Hintergrund sind die untergehende Sonne sowie ein idyllisches Abendrot zu sehen. Unser Fotograf Torsten Lippelt hat dieses von der Kreisstraße 224 zwischen Reden und Harkenbleck aus im Bild festgehalten.

Von Mark Bode