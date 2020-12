Pattensen

Die vier Fraktionen von CDU, UWG, UWJ und Freie Wähler sprechen jedem Mitarbeiter der Stadt eine Jobgarantie aus. Zudem sollen auch genügend Leerstellen für Elternzeitvertretungen bereit gehalten werden. Das haben die vier Fraktionen jetzt mitgeteilt. In einem gemeinsamen Sparantrag für den Doppelhaushalt 2021/2022 hatten sie gefordert, 22 Stellen im Rathaus zu streichen. Dazu zählten unbesetzte Stellen und Stellen, die die Verwaltung neu angemeldet hat.

Über die Bedeutung des Stellenplans für die Haushaltskonsolidierung müsse dennoch gesprochen werden, heißt es in der Mitteilung. Die Personalkosten seien mit rund 8 Millionen Euro jährlich das größte steuerbare Budget des Haushalts. Die interfraktionelle Initiative wirft der Verwaltung vor, die Stellenpläne seit Jahren „massiv aufzublähen“. Die Fraktionen sehen jedoch keinen Stellenengpass, sondern ein Führungsdefizit im Rathaus. Dieses führe zu Krankenständen, unmotivierten Mitarbeitern und einer großen Fluktuation. „Bevor unreflektiert neue Stellen geschaffen werden, müssen erst diese Probleme gelöst werden“, heißt es.

Fraktionen wollen politische Prioritäten setzen

Das schließe jedoch nicht aus, gleichzeitig weitere politische Prioritäten zu setzen. Hier nennen die vier Fraktionen unter anderem die Stärkung ehrenamtlicher Initiativen und die Förderung familiären Lebens in der Stadt unter anderem durch eine Aufwertung der Spielplätze. Zudem soll in Brandschutz, Hochwasserschutz und Katastrophenschutz investiert werden. Die Fraktionen wollen auch die Umsetzung des Digitalpakts für Schulen „vollends unterstützen“ und auch entsprechende EDV-Stellen schaffen. Abgelehnt wird eine Erhöhung von Grundsteuern oder Gewerbesteuern.

Insgesamt sollen durch die mehr als 170 Anträge an den Doppelhaushalt rund 4 Millionen Euro eingespart werden. „Die Initiative ist sich sicher, dass mit den vorliegenden Änderungsanträgen ein hervorragendes Fundament gelegt ist, um diesen Beschluss alsbald im Stadtrat zu fassen“, heißt es in der Mitteilung.

SPD-Fraktion fordert Einsparungen von rund 2 Millionen Euro

Die SPD-Ratsfraktion hat in der vergangenen Woche einen Sparentwurf präsentiert, der Einsparungen von rund 2 Millionen Euro vorsieht. Stellen sollen nicht gestrichen werden. Die Fraktion will den Fachbereichen der Verwaltung stattdessen eigenverantwortliche Budgets mit der Auflage zuweisen, rund 3 Prozent einzusparen. Die Ratsfraktionen von SPD und Bündnisgrünen teilten bereits mit, dass von den 170 Sparvorschlägen der Rats-initiative aus ihrer Sicht „nicht viel übrig“ bleiben wird. Allerdings: Die Fraktionen von CDU, UWG, UWJ und Freien Wählern haben mit 18 Mitgliedern die Mehrheit in dem 31-köpfigen Rat.

Die Fraktionsvorsitzenden der Ratsinitiative nehmen Stellung zum Haushalt:

Georg Thomas (CDU) Quelle: Privat

Georg Thomas ( CDU): Die Stellenplanung der Stadt hat sich in den vergangenen Jahren massiv erhöht, ohne dass im gleichen Maß neue Aufgaben für die Verwaltung dazugekommen sind. Ein externes Organisationsgutachten hat im vergangenen Jahr bestätigt, dass der bisherige Stellenplan weit über dem Durchschnitt vergleichbarer Kommunen liegt. Nun fordert die Verwaltung in diesem Jahr erneut zahlreiche neue Stellen, während diverse Planstellen unbesetzt bleiben. Schlüssige Begründungen bleibt die Verwaltung schuldig. Beim städtischen Stellenplan, der dem Steuerzahler circa 8 Millionen Euro pro Jahr kostet, bedarf es einer Korrektur auf ein Normalniveau. Somit wird auch eine Abschaffung der Strabs möglich.

Klaus Iffland (UWG) Quelle: privat

Klaus Iffland (UWG): Seit Jahren werden dem Stadtrat hoch defizitäre Haushaltsentwürfe vorgelegt. Ernsthafte Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung gab es durchweg nicht. Wir unterstützen die interfraktionelle Initiative, da sie die Arbeit leistet, die eigentlich von der Stadtverwaltung hätte kommen müssen: konkrete Einsparvorschläge vorzulegen und diese in der Runde des Rates der Stadt zu besprechen. Wir sind gewillt, die Prioritäten richtig zu setzen, was einen klaren Kurs in Richtung Haushaltskonsolidierung und Abschaffung der Strabs nicht ausschließt.

Dirk Meyer (UWJ) Quelle: privat

Dirk Meyer (UWJ): Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass der städtische Haushalt sehr viele Einsparmöglichkeiten bietet. Besonders hat sich das auch in den Rechnungsergebnissen gezeigt. Diverse Budgets wurden bereits in den vergangenen Jahren viel zu hoch angesetzt. In der Haushaltsplanung sollten wir uns an den notwendigen Aufwänden orientieren – ohne dabei wichtige Investitionen aus dem Auge zu verlieren. Das berücksichtigt der vorliegende Haushaltsentwurf in keiner Weise. Auch werden die von der Verwaltung Anfang des Jahres vorgeschlagenen Eckpunkte zur Erzielung eines ausgeglichen Haushaltes bis spätestens 2025 in den vorliegenden Haushaltsplänen nicht berücksichtigt.

Hans-Friedrich Wulkopf (Freie Wähler) Quelle: privat

Hans-Friedrich Wulkopf (Freie Wähler): Wir stehen hinter den Änderungsanträgen an den Doppelhaushalt, da der vorliegende Haushaltsentwurf nicht nachhaltig wirtschaftet. Wir können nicht von Jahr zu Jahr neue Schuldenrekorde brechen und nichts dagegen unternehmen. Aus diesem Grund bitten wir auch alle weiteren Ratsmitglieder und Fraktionen, sich Gedanken über darüber hinausgehende Einsparvorschläge zu machen. Wir sind für jedes Gespräch und gute Argumente offen.

Von Tobias Lehmann