Trotz der Corona-Pandemie mit den zwischenzeitlichen Einschränkungen haben viele Pattenser in diesem Jahr die Bedingungen für das Deutsche Sportabzeichen erfüllt. Die Zahl ist allerdings deutlich geringer, als noch im Vorjahr: 2019 erlangten 344 Kinder und Jugendliche sowie 120 Erwachsene die Auszeichnung, gesamt also 464. In diesem Jahr sind es bislang insgesamt 251 Personen – 136 Nachwuchssportler und 115 Erwachsene.

Schwimmer können Disziplinen noch bis Ende Juni 2021 nachholen

Doch das muss noch nicht die endgültige Zahl sein. Denn der Deutsche Olympische Sportbund hatte aufgrund der zwischenzeitlichen Schließungen der Schwimmbäder entschieden, den Zeitraum für das Sportabzeichen bis zum 30. Juni 2021 zu verlängern. „Alle Schwimmer, die noch ihre Fertigkeit nachweisen müssen oder Disziplinen in den Bereichen Ausdauer und Schnelligkeit erfüllen wollen, können das noch tun“, sagte Friedrich Weber, Organisator des Sportabzeichen-Treffs Pattensen. Mehr als 50 Kandidaten können das Sportabzeichen laut Weber noch im ersten Halbjahr des nächsten Jahres absolvieren. „Damit können wir noch auf mehr als 300 Sportabzeichen in Pattensen kommen“, sagte Weber.

166 Teilnehmer erlangten bislang das Sportabzeichen in Gold, 72 in Silber und 13 in Bronze. Insgesamt haben in Pattensen in diesem Jahr bisher 251 Bewerber die Bedingungen für das Deutsche Sportabzeichen erfüllt. Die Jugendlichen Jette Ahrens, Mirco Kosian, Louis Albat, Svea Brinkmann und Paula Brüggemann haben in diesem Jahr mindestens zum zehnten Mal das goldene Abzeichen erlangt.

Weber absolvierte sein 64. Sportabzeichen

Bei den Erwachsenen hat Weber seine 64. Prüfung in diesem Jahr absolviert. Doch auch für einige andere gehört es seit mehreren Jahrzehnten dazu, das Sportabzeichen zu erlangen. Heiner Hagemann (54. Sportabzeichen), Hartmut Lohmann (53.), Lore Wolf (51.), Hubert Folge (42.), Stefan Mertesacker, Erika Felgenhauer (je 41.), Peter Felgenhauer (36.), Klaus Bücken (35.), Uwe Weckmann, Leane und Armin Struckmeier, Björn Felgenhauer (alle 33.) und Bärbel Mertesacker (32.) gehören dazu.

Alle Absolventen können ihre Urkunde bei Weber in Pattensen, Am Moritzberg 2, abholen. Allerdings nur nach vorangegangener Terminvereinbarung. Der Organisator ist unter Telefon (05101) 13807 erreichbar. „Eine kontaktlose Übergabe der Urkunde ist möglich“, sagte Weber .

Von Torsten Lippelt