Die Gottesdienste der Sommerkirche in der Kirchenregion Pattensen werden auch in diesem Jahr stattfinden. Heilungsgeschichten werden im Vordergrund stehen, denn Hoffnung auf Heilung treibe die Menschen besonders um, hießt es vonseiten der Kirche.

Die Gottesdienste beginnen stets um 10 Uhr. Den Anfang macht am 19. Juli in Jeinsen Pastor Christian Hüttmann mit dem Thema „Die Heilung eines Gelähmten“.

In Koldingen ist für den 26. Juli mit Pastorin Carola Timpe zum Thema ,,Die Heilung einer blutflüssigen Frau“ ein Freiluftgottesdienst auf dem Lindenplatz geplant. In Schulenburg steht am 2. August mit Pastor Siebo Schott „Die Heilung eines Blindgeborenen“ im Mittelpunkt.

Um „Die Heilung eines Kranken am Teich Betesda“ geht es am 9. August in Pattensen mit Pastor Carsten Lohse. Pastorin Sabine Stuckenberg spricht am 16. August in Hüpede über „Die Heilung einer verkrümmten Frau am Sabbat“. Mit dem Gottesdienst in Schliekum am 22. August endet die Sommerkirche. Pastor Schott fragt: „Ist Umkehr möglich?“

Anmeldung ist nur am Montag und Donnerstag möglich

Weil die Anzahl der Plätze in den Kirchen zum Schutz vor dem Coronavirus begrenzt ist, sind Anmeldungen nur im Gemeindebüro von St. Lucas während der Büroöffnungszeiten am Montag von 10 bis 12 und am Donnerstag von 15 bis 17 Uhr unter Telefon (05101) 12428 notwendig.

Die Interessierten sollten ihren Teilnahmewunsch allerdings nicht auf den Anrufbeantworter sprechen, weil sie so keine Auskunft erhalten, ob die gewünschten Plätze noch verfügbar sind.

Für alle, die keinen Platz mehr finden, wird es einen Predigtversandservice geben.

Von Kim Gallop