Mit Musik des italienischstämmigen Sängers und Entertainers Silvio, südafrikanischen Weinen und Bieren sowie Leckereien seines Heimatlandes Südafrika hat Dean A. Yon, Importeur für Weine und afrikanische Kunst, am Sonnabend auf seinem Hofgrundstück an der Braunschweiger Straße in Pattensen-Mitte zu seinem traditionellen Hoffest eingeladen – dem inzwischen 18.

„Das ist meine Art, Dankeschön zu sagen und meiner Stadt etwas zurückzugeben“, sagte Yon. Seit nunmehr 19 Jahren lebt der gebürtige Kapstädter, den die Liebe damals nach Pattensen brachte, in Deutschland. Während sich sein afrikanisches Bar-Restaurant in der hannoverschen Markthalle befindet und das Büro in Hemmingen, ist das Lager in Pattensen mehrfach im Jahr der Ort für seine Hoffeste.

Südafrikanisch geht es beim Hoffest zu, mit Livemusik, Wein, Leckerem vom Grill und afrikanischer Kunst. Quelle: Torsten Lippelt

Die zahlreichen Gäste probierten bei entspannter Livemusik nicht nur südafrikanische Weine und Biere, Krokodilfilets sowie Zebra- und Straußenfleisch vom Grill, sondern stöberten auch zwischen südafrikanischen Spezialitäten wie Keksen und Chips bis hin zu Kunst, von Schmuck über Muscheln bis hin zu dekorativen Giraffen und Flusspferden aus Holz.

Eine weitere Besonderheit: Während es ringsum am Sonnabend immer wieder Regenschauer gab, strahlte über dem Hoffest in Pattensen dauerhaft die Sonne. „Ich habe eine Engelversicherung. Bei meinen Hoffesten hat es noch nie geregnet“, sagt Yon und lacht.

