Hüpede/Oerie

Der 82-jährige Hüpeder Friedrich Flohr hätte nach 41 Jahren als ehrenamtlicher Fußballschiedsrichter sicherlich viel zu erzählen. Zum Beispiel, wie er manchmal nach Spielen angepöbelt wurde. „Zuweilen musste auch die Polizei kommen“, sagt er. Weiter ins Details will er jedoch nicht gehen. „Es gibt schöne und nicht so schöne Erinnerungen. Ich konzentriere mich lieber auf die schönen.“ Für das Schwelgen in Erinnerungen hat der Hüpeder jetzt Zeit. Er hat das Amt des Schiedsrichters aus Altersgründen niedergelegt.

Der 1938 geborene Flohr gehörte zu den ersten Mitgliedern der 1949 gegründeten Spielvereinigung Hüpede-Oerie. Damals war es noch ein reiner Fußballverein. Als 1980 Bedarf an Schiedsrichtern bestand, meldete sich Flohr freiwillig. Anschließend hat er sich auch um den Nachwuchs in dem Bereich gekümmert. Aktuell hat der Verein jedoch keinen weiteren Schiedsrichter mehr und muss dafür entsprechend Strafe zahlen.

Amt ist zeitaufwendig

Flohr bedauert das. „Als Schiedsrichter wird man von fast allen Vereinen bei den Spielen positiv aufgenommen. Das ist schön“, sagt er. Das Amt ist aber auch zeitaufwendig. Regelmäßig musste Flohr an Lehrgängen teilnehmen, um immer die aktuellen Regeln zu kennen. An vielen Wochenenden hat er auswärts Spiele gepfiffen, manchmal auch noch in der Woche. Er ist seiner Frau dankbar, dass sie sein Engagement die ganze Zeit mitgetragen hat. „Häufig musste sie sonntags allein Mittagessen, weil ich direkt vor einem Spiel kein großes Gericht zu mir nehmen wollte“, sagt er.

Wolfgang Fürmeyer (rechts) ehrt Friedrich Flohr auf dem Platz. Im Hintergrund haben die Ü32-Fußballer von Hannover 96 für das Spiel bereits Aufstellung genommen. Quelle: Tobias Lehmann

Als Schiedsrichter hat der 82-Jährige Spiele bis zur Kreisliga gepfiffen. Für höhere Ligen wären die erforderlichen Prüfungen so aufwendig gewesen, dass der ehemalige Bäckermeister dazu keine Zeit mehr gefunden hätte. In den Lehrgängen werden nicht nur Regeln gelehrt, sondern auch der Umgang mit Anfeindungen. Dabei gehe es heutzutage vor allem auch um die Besucher der Spiele. „Die aktiven Fußballspieler sind in den vergangenen Jahrzehnten so fair geblieben wie immer. Doch die Besucher sind aggressiver geworden“, sagt Flohr.

Auch auf Ebene der Kreisliga müssten sich Schiedsrichter teilweise persönliche Beleidigungen anhören. „Es hilft aber, sich anschließend zum Beispiel bei den Lehrgängen mit anderen Schiedsrichtern darüber auszutauschen“, sagt Flohr.

Ehrungen für seine Leistung

Der Verein hat Flohr jetzt offiziell vor dem Freundschaftsspiel gegen die Ü32-Mannschaft von Hannover 96 verabschiedet. Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD) lobte sein Engagement und sagte mit Verweis auf die körperliche Fitness des Hüpeders: „Friedrich Flohr zeigt beispielhaft, dass Sport jung hält.“ 2019 hatte Flohr als Schiedsrichter noch bei der Stadtmeisterschaft in Pattensen gepfiffen.

Gemeinsam mit Ortsbürgermeisterin Marion Kimpioka (SPD) überreichte Schumann dem Hüpeder einen Gutschein für ein Essen zu zweit. „Das ist auch ein Dank an deine Frau, die sicherlich immer wieder mal zurückstecken musste“, sagte Kimpioka zu Flohr.

Anschließend ehrte Wolfgang Fürmeyer (CDU) den 82-Jährigen im Namen des Regionssportbunds und des Pattenser Sportrings. Flohr hat schon viele Auszeichnungen erhalten. Er wurde in Pattensen bereits zum Sportler das Jahres ausgezeichnet. 2019 bekam er den DFB-Ehrenamtspreis. Seit einigen Jahren ist er auch Ehrenmitglied in der Spielvereinigung Hüpede-Oerie. Deshalb hat ihn die persönliche Verabschiedung von Friedrich Wulkopf, der ebenfalls schon seit Jahrzehnten Mitglied im Verein ist, besonders gefreut.

Wulkopf (Freie Wähler) erinnerte unter anderem daran, dass Flohr auch als aktiver Spieler sehr engagiert war. Zudem hatte Flohr 1980 die Betreuung der Alt-Herren-Mannschaft von Wulkopf übernommen, der das Amt aus beruflichen Gründen abgeben musste.

Der Vereinsvorsitzende Jens Schweitzer (rechts) spricht Friedrich Flohr Anerkennung für dessen Engagement für den Verein aus. Quelle: Tobias Lehmann

Anschließend applaudierten die Spieler wie auch die Gäste für Flohrs Leistungen. Der Vereinsvorsitzende Jens Schweitzer, der die Verabschiedung organsiert hatte, freute sich. „Das war genau der Rahmen, den ich mir für die Verabschiedung dieses verdienten Vereinsmitglieds vorgestellt hatte“, sagte er.

Von Tobias Lehmann