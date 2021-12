Hüpede/Oerie

Die Spielvereinigung Hüpede-Oerie wird die Flutlichtanlage am Sportplatz an der Oerier Straße im Jahr 2022 auf LED-Beleuchtung umstellen. Das teilt der Vorsitzende Jens Schweitzer mit. Er rechnet mit Gesamtkosten von rund 40.000 Euro und hofft, bis zu 30.000 Euro an Zuschüssen zu bekommen. Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz der Region Hannover hat sich gerade einstimmig dafür ausgesprochen, 18 Sportvereine bei der LED-Umrüstung zu unterstützen. Dazu zählt auch der Sportverein aus Hüpede und Oerie. Weiterhin hat Schweitzer die Stadt Pattensen um einen Zuschuss gebeten. Die Entscheidung darüber steht noch aus.

Mitglieder bleiben der Spielvereinigung Hüpede-Oerie treu

„Den Restbetrag wird der Verein finanzieren. Das haben wir bereits durchgerechnet“, sagt Schweitzer. Die Beiträge der rund 450 Mitglieder seien in den vergangenen zwei Jahren konstant geblieben. „Kein einziges Mitglied ist wegen der reduzierten Angebote in der Corona-Krise ausgetreten. Für diese Treue kann ich mich nur bedanken“, sagt der Vorsitzende.

Die Flutlichter der SpVg Hüpede-Oerie sollen auf LED umgestellt werden. Quelle: Mark Bode

Insgesamt stehen am Sportplatz sechs Lichtmasten, die zurzeit noch Halogenscheinwerfer haben. „Als der Sportplatz vor elf Jahren mit den neuen Flutlichtmasten eröffnet wurde, waren Halogenscheinwerfer noch üblich. Jetzt sind sie allerdings EU-weit verboten, sodass wir auch gar keine Ersatzteile mehr dafür bekommen“, sagt Schweitzer. Da die Masten noch nicht so alt sind, seien aber keine weiteren Umrüstungen notwendig. „Die Masten können stehenbleiben, und auch die verlegten Stromleitungen decken den Bedarf“, sagt Schweitzer.

Neue LED-Leuchten können per Smartphone-App gesteuert werden

Der Verein hat eine professionelle Energieberatung in Anspruch genommen, was auch die Voraussetzung für die Förderung der Region Hannover war. Das Ergebnis zeigte, dass durch die LED-Leuchten Energie und Kosten eingespart werden können. „Die Besonderheit ist, dass wir die Lampen durch eine App steuern können. So lassen sich zum Beispiel verschiedene Lichtstärken einstellen“, sagt Schweitzer. Bei Trainingseinheiten könne dann möglicherweise die Beleuchtung der Anlage entsprechend reduziert und so auch Energie gespart werden. Schweitzer rechnet damit, dass die LED-Leuchten im zweiten Quartal des nächsten Jahres eingebaut werden.

Die Region Hannover will die 18 Sportvereine bei der Umrüstung auf LED-Beleuchtung mit insgesamt 276.000 Euro unterstützen. „Mit den beantragten Umrüstungen können insgesamt bis zu 45 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden“, begründet Rike Arff, Leiterin der Klimaschutzleitstelle der Region, die Förderung.

Von Tobias Lehmann