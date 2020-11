Hüpede

Bald ist wieder freie Fahrt auf der Ortsdurchfahrt: Der dritte und letzte Sanierungsabschnitt der Oerier Straße in Hüpede steht kurz vor dem Abschluss. Das teilt die Region Hannover mit. Für die Erneuerung der Asphaltdecke müssen zwei Abschnitte der Kreisstraße 203 am Freitag und Sonnabend, 27. und 28. November, allerdings noch einmal voll gesperrt werden. Betroffen sind die Abschnitte von der Bennigser Straße bis zur Mittelstraße und von der Straße Im Papenwinkel bis zur Ortsausfahrt. Der Bereich von der Mittelstraße bis zur Straße Im Papenwinkel soll nach Möglichkeit frei gehalten werden.

An beiden Tagen wird eine Zufahrt zu den im Baubereich befindlichen Grundstücken nicht möglich. Die Region Hannover bittet darum, Fahrzeuge in diesem Zeitraum nicht auf der Oerier Straße zu parken und diese für den Baustellenverkehr frei zu halten. „Die gute Nachricht ist: Alle Arbeiten konnten im geplanten Zeitraum erledigt werden. Wenn das Wetter jetzt am Wochenende mitspielt, kann die Baufirma anschließend abrücken und die Sanierung der Oerier Straße ist beendet“, teilt Regionssprecher Klaus Abelmann mit.

Sanierung der Brücke über Hüpeder Bach stand im Mittelpunkt

Die Region Hannover hatte die Sanierung in drei Abschnitte geteilt. In der ersten Jahreshälfte wurde der Abschnitt zwischen der Mittelstraße und der Straße An der Halbe saniert und gleichzeitig die Brücke über den Hüpeder Bach erneuert. Die Kosten dafür betrugen 460.000 Euro. Die Erneuerung der Brücke stand für die Region auch im Mittelpunkt. Die Tragkraft wurde erhöht, so dass sie jetzt von allen Fahrzeugen ohne Begrenzung befahren werden kann. Zuvor war die Traglast auf 30 Tonnen begrenzt.

Im zweiten und dritten Abschnitt wurden zunächst die Gossen auf der Oerier Straßen zwischen der Bennigser Straße und Mittelstraße und Im Papenwinkel bis zum südlichen Ortseingang erneuert. Das gesamte Projekt wird jetzt mit der Erneuerung der Asphaltdecke abgeschlossen. Die Kosten für die Sanierung dieser beiden Abschnitte betrugen zusammen 250.000 Euro.

Regiobus leitet wegen der Vollsperrung zwei Linien um

Wegen der zweitägigen Vollsperrung kündigt Regiobus Umleitungen der Linien 310 und 320 an.

Linie 310 in Richtung Eldagsen: Diese Linie kann am Freitag, 27. November, mit den ab 20.48 Uhr in Pattensen-Mitte beginnenden Routen die Haltestellen Oerie, Hüpede/Schule und Hüpede/Im Felde nicht mehr anfahren. Am Sonnabend, 28. November, können die ab 16.49 in Pattensen-Mitte beginnenden Fahrten diese Haltestellen nicht mehr bedienen.

Linie 310 in Richtung Pattensen: Diese Linie kann am Freitag ab 22.12 Uhr die Haltestellen Oerie, Hüpede/Schule und Hüpede/Im Felde nicht mehr bedienen. Für Sonnabend gilt das ab 15.52 Uhr.

Linie 320: Sie fährt in Richtung Pattensen ab der Haltestelle Hüpede/Krugstraße direkt zur Haltestelle Pattensen/Neuer Weg. Fahrten in Gegenrichtung finden in umgekehrter Reihenfolge statt.

Fahrgäste werden gebeten, statt der Haltestellen Hüpede/Schule und Hüpede/Im Felde ersatzweise die Haltestelle Hüpede/Krugstraße zu nutzen. Für die Haltestelle Oerie wird ein Pendelbus zwischen den Haltestellen Pattensen/ZOB, Pattensen/Neuer Weg und Oerie eingerichtet. Die jeweiligen Abfahrtszeiten können den Aushängen an den Haltestellen entnommen werden.

