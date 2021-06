Pattensen-Mitte

Diese Woche haben die Bauarbeiten an der Straße Neuer Weg begonnen. Die Straße ist komplett gesperrt. Nur die Anlieger dürfen noch zu ihren Grundstücken. Weitere Sperrungen sind am Schäferkamp, an der Mauerstraße und der Südstraße eingerichtet. Für die Arbeiten sind rund sieben Monate eingeplant. „Voraussetzung ist, dass die Witterung mitspielt und es keine anderen unvorhergesehenen Ereignisse gibt“, teilte Sachbereichsleiter Jörg Hinrichsen mit.

Nicht alle Betroffenen über Sperrungen informiert

Auf die Sperrungen weisen entsprechende Schilder hin. Hinrichsen bittet explizit auch die Schülerinnen und Schüler der KGS Pattensen darum, die Straße Neuer Weg nicht zu betreten. „Ich habe in den vergangenen Tagen immer wieder Kinder und Jugendliche durch die Baustelle gehen sehen. Doch das ist gefährlich“, sagte er.

Viele Schülerinnen und Schüler sind zuvor mit dem Rad über Schäferkamp und Neuer Weg zur Schule gefahren. Jugendparlamentsmitglied Mila Revink kritisierte, dass die Schülerinnen und Schüler nicht über die Sperrungen benachrichtigt wurden. „Einige sind an dem Tag zu spät zur Schule gekommen, weil sie davon überrascht wurden“, sagte sie. Die Kinder und Jugendlichen müssen jetzt einen Umweg über die Göttinger Straße oder über die Nordstraße, Bruchwiesen, Steinstraße und Göttinger Straße fahren.

Kritik an Kommunikation der Stadtverwaltung

Die Kommunikation der Stadtverwaltung war auch Thema im Ortsrat Pattensen-Mitte am Donnerstagabend. Für Ulf Schneemann (SPD) erschließt sich die Systematik nicht. „Einige Bürger wurden zweifach informiert, andere gar nicht“, sagte er. Hinrichsen entgegnete, dass alle Bürger in dem Bereich angeschrieben wurden. Einige Briefe konnten allerdings nicht zugestellt werden und kamen zurück.

Hinrichsen stellte auch klar, dass der Schule rechtzeitig Bescheid gesagt wurde. „Wir haben dort jetzt auch noch einmal darum gebeten, dass die Schule die Kinder und Jugendlichen möglicherweise über einen Aushang oder direkt im Unterricht informiert.“ Schneemann bat abschließend noch einmal eindringlich darum, im Falle weiterer Sperrungen darauf zu achten, dass alle betroffenen Bürger informiert werden.

Wegen der aktuellen Sperrungen ist auch der offiziell vom ehrenamtlichen Wegeteam auf der Seite www.pattensen.de ausgewiesene Wanderweg „Umme Kernstadt rümme“ in der Form nicht nutzbar. Das Wegeteam hat jetzt eine Umleitung über die Südstraße und die Schliestraße ausgeschildert.

Wiese dient als temporärer Lagerplatz für Straßensanierung

Als Lagerplatz für ausgehobene Erde und einzubauende Materialien wird die Wiese westlich der Häuser an der Straße Neuer Weg genutzt. Ein Anwohner fragte bei der HAZ nach, ob dies nicht ein Hochwasserschutzgebiet sei und für die Lagerung zuvor eine Erlaubnis von der Region Hannover eingeholt werden müsse. Hinrichsen verneinte das. „Wir haben uns mit der unteren Wasserbehörde abgestimmt. Es ist kein Schutzgebiet, und wir brauchen keine gesonderte Erlaubnis dafür“, sagte er.

Allerdings habe er die Baufirma angehalten, zwischengelagerte Erde schnell abtransportieren zu lassen. Auch Baufahrzeuge sollten dort möglichst nicht abgestellt werden. „Wir gehen davon aus, dass es gewartete Fahrzeuge sind, die kein Öl oder andere Stoffe verlieren. Doch sie sollten trotzdem nicht auf der Wiese stehen“, sagte er. Nach Abschluss der Bauarbeiten soll die Wiese wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt werden.

Die Sanierung der Straße wird voraussichtlich rund 700.000 Euro kosten. Die Fahrbahn wird in Asphaltbauweise erneuert. Die Gehwege werden mit einem Hochbord von der Straße getrennt. Sollte die Straßenausbeitragssatzung (Strabs) in Pattensen bestehen bleiben, werden die Anlieger mit 50 Prozent an den Kosten beteiligt. Der Rat der Stadt hat zwar mit großer Mehrheit für die Absetzung der Strabs gestimmt. Doch die Kommunalaufsicht muss dem Votum noch zustimmen, bevor es rechtsgültig wird.

Von Tobias Lehmann