Hüpede/Hiddestorf

Autofahrer im Bereich Hüpede müssen sich dieses Wochenende auf Sperrungen einstellen. Der Verein Inline Club Hannover richtet die Inline Skate Days am Sonnabend und Sonntag, 24. und 25. August, im Dreieck zwischen Hüpede, Bennigsen und Gestorf aus.

Diese Straßen sind am Wochenende gesperrt

Folgende Straßen werden am Sonnabend zwischen 14.30 und 19 Uhr und am Sonntag zwischen 10 bis 14 Uhr gesperrt sein: Die Landesstraße 402 zwischen Hüpede und Bennigsen, die Landesstraße 422 zwischen Hüpede und Gestorf und die Landesstraße 460 zwischen Bennigsen und Gestorf. Für die Zeit der Sperrung der Landesstraße 402 ist eine Umleitung ab Pattensen-Mitte über Hiddestorf und Lüdersen nach Bennigsen ausgeschildert.

Start und Ziel liegen in Bennigsen

Start und Ziel der rund elf Kilometer langen Strecke liegen an der Grundschule in Bennigsen. Dort werden für Fahrer und Zuschauer auch Getränke und ein kleiner Imbiss angeboten. Alle Rennergebnisse werden unmittelbar nach der Zieleinfahrt online einsehbar sein. Es wird an diesem Wochenende mehrere Turniere mit Radfahrern und Inline Skatern geben. Die Radfahrer können wählen, ob sie 55 oder 99 Kilometer fahren wollen.

Das Turnier beginnt am Sonnabend, 24. August, um 14.45 Uhr mit dem 99-Kilometer -Radrennen, gefolgt vom 55-Kilometer-Radrennen. Um 17.45 starten die Skater in der Landesmeisterschaft der Nordliga. Die Siegerehrungen sind für 19.30 Uhr geplant. Am Sonntag, 25. August, beginnt um 10 Uhr das Deutsche Meisterschaft Marathon Wertungsrennen. Auch die Termine für die Inline Skate Days der nächsten Jahren stehen schon fest. 2020 soll das Turnier am 29. und 30. August sein und 2021 am 28. und 29. August.

Lesen Sie weitere Berichte über die Inline Skate Days:

Landesmeister wird ermittelt

Hunderte Skater rollen durch Bennigsen

Von Tobias Lehmann