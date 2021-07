Pattensen-Mitte

Vorerst kein weiterer Abbau von Spielplätzen: Der Rat in Pattensen hat sich am Donnerstagabend mit 18 Ja- und acht Nein-Stimmen dafür ausgesprochen, den Spielplatz „Am Gogericht“ zu erhalten. Die versehentlich aufgelösten Spielplätze „Osterfeld“ und „Schöneberger Straße“ sollen jedoch nicht wieder aufgebaut werden. Ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung hatte den Betriebshof mit der Auflösung dieser Spielplätze beauftragt, ohne dass ein entsprechender Ratsbeschluss vorlag.

Die zuständige Fachbereichsleiterin Heike Hessenkamp wies jedoch in der digitalen Sitzung darauf hin, dass die Verwaltung den Abbau der drei Spielplätze schon im vergangenen Jahr vorgeschlagen hatte. Es bestand politische Einigkeit darüber, die Spielplätze im Stadtgebiet neu zu ordnen, einige möglicherweise aufzulösen und andere dafür aufzuwerten.

Noch intakte Spielgeräte auf anderen Spielplätzen aufbauen

Georg Thomas (CDU) sagte: „Es ist schon sehr unglücklich, Spielplätze abzubauen, ohne die Kinder in der Umgebung vorher zu beteiligen.“ Er sprach sich für einen Kompromiss aus. Die aufgelösten Spielplätze sollten nicht wieder aufgebaut werden. Stattdessen forderte er, die eingelagerten und noch intakten Spielgeräte so schnell wie möglich auf anderen Spielplätzen in der direkten Umgebung wieder aufzustellen. Der Spielplatz „Am Gogericht“ sollte jedoch erhalten bleiben. „Soweit ich das sehe, ist der immer noch recht gut besucht“, sagte Thomas.

Jens Ernst (SPD) sagte, dass die SPD-Fraktion das Votum des Jugendparlaments aus dem vergangenen Jahr unterstütze. Das Gremium hatte sich der Anregung der Stadtverwaltung angeschlossen, die Spielplätze inklusive desjenigen „Am Gogericht“ abzubauen und andere aufzuwerten. Da es in der Kernstadt statistisch eher zu viele Spielplätze gebe, sei es sinnvoller, auf Qualität und nicht auf Quantität zu setzen.

Kein Grund zur Auflösung des Spielplatzes „Am Gogericht“

Michael Wahl (UWG) wies darauf hin, dass der Spielplatz im vergangenen Jahr noch als möglicher Platz für den vom Jugendparlament geforderten Calisthenic-Park im Gespräch war. Das gilt jetzt nicht mehr, da statt des Calisthenic-Parks nun ein großer Multicourt-Sportplatz für Pattensen unter der Aufsicht des Jugendparlaments geplant wird. „Von daher sieht die UWG keinen Grund mehr, den Spielplatz abzubauen. Wir stimmen dafür, ihn zu erhalten“, sagte er.

Auch ein neuer Spielplatz für Pattensen-Mitte ist geplant: Der Rat hatte im vergangenen Jahr mehrheitlich dem CDU-Antrag zugestimmt, diesen für rund 100.000 Euro an den Bruchwiesen anzulegen. Georg Thomas forderte in der Sitzung am Donnerstag abschließend, dass dieser jetzt zügig geplant und aufgebaut wird. „Der Haushalt der Stadt ist genehmigt. Es gibt keinen Grund mehr, noch zu warten“, sagte er.

Von Tobias Lehmann