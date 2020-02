Pattensen

464 Sportabzeichen hat der Turn- und Sportverein (TSV) Pattensen im Jahr 2019 verliehen. 344 Kinder und Jugendliche und 120 Erwachsene hätten die Bedingungen erfüllt, erklärte Koordinator Friedrich Weber am Freitagabend bei der Verleihung. Das sind 47 weniger als im Vorjahr – und bedeuten somit das schlechteste Ergebnis seit 2005.

„Der Hauptgrund dafür war der fehlende Schwimmnachweis bei vielen Bewerbern“, sagte Weber und verwies auf die Sanierungsarbeiten im Hallenbad und die verspätete Wiedereröffnung Mitte November. Er hoffte dennoch, dass sein Verein auch 2019 wieder die meisten Abzeichen unter den Vereinen in der Region Hannover bis 2000 Mitglieder verteilt habe – wie schon in den vergangenen 13 Jahren zuvor.

Ehrung im Clubheim

Mehr als 40 Gäste waren zur Verleihung der Sportabzeichen ins Clubheim des TSV gekommen. Weber blickte auf etwa 25 Abnahmetermine im vergangenen Jahr in Pattensen zurück. Dazu kamen Sportabzeichenprüfungen beim Schulsportfest der Grundschule.

In Pattensen verteilten sich die Deutschen Sportabzeichen auf 68-mal Bronze, 195-mal Silber und 201-mal Gold. Fünf Jugendliche haben die Auszeichnung Gold 10 oder Gold 11 erhalten: Louis Albat, Svea Brinkmann und Paula Brüggemann (je Gold 10) sowie Maren Fluchtmann und Sarah Vollkommer (je Gold 11).

Familien legen Prüfungen zum Sportabzeichen ab

Gleich 25 Familien erhielten das Familiensportabzeichen, bei dem mindestens drei Bewerber aus zwei Generationen die Bedingungen erfüllen müssen. Mit sieben erfolgreichen Teilnehmern ist Familie Brüggemann wieder Spitzenreiter. Erika (40-mal), Peter (37-mal) und Björn (32-mal) Felgenhauer kommen zudem auf insgesamt 109 erfolgreiche Prüfungen, Familie Brinkmann auf immerhin 28.

Auf insgesamt 28 Sportabzeichen kommt die Familie Brinkmann mit Vater Holger (von linkes), den Töchtern Janne Marit und Svea sowie Ehefrau Kerstin. Quelle: Torsten Lippelt

Kooperation mit Grundschulen

Dank der Kooperation mit den Grundschulen erhielten in Hüpede 54 von 76 Schülern das Sportabzeichen. An der Grundschule Pattensen erfüllten 219 von 367 teilnehmenden Schülern die Bedingungen. „Damit erzielen die beiden Pattenser Schulen ebenfalls Spitzenergebnisse in der Region Hannover“, lobte Weber. Auch die Schwimmsparte des TSV Pattensen und die Sportler vom TSV Schulenburg unter der Leitung von Lisa Brinkmann waren wieder zahlreich vertreten.

Der stellvertretende Sportring-Vorsitzende Wolfgang Fürmeyer (rechts) lobt den ehrenamtlichen Einsatz des Prüferteams. Quelle: Torsten Lippelt

Bemerkenswert: Insgesamt 20 Sportler sicherten sich bereits mindestens zum 20-mal das Sportabzeichen. An der Spitze steht Weber mit 63 Prüfungen, dahinter folgen Hartmut Lohmann mit 52 und Lore Wolf mit 50.

Weber und der stellvertretende Vorsitzende des Sportrings, Wolfgang Fürmeyer, dankten allen Bewerbern für das Sportabzeichen, den aktiven Lehrkräften und den Schwimmmeistern des Hallen- und Freibades für ihren Einsatz, besonders aber den zehn Mitgliedern in dem seit mehreren Jahren tätigen Prüferteam mit Lisa Brinkmann, Klaus Bücken, Horst Fleischer, Hubert Folge, Oliver Kleuker, Hartmut Lohmann, Bruno Meyer, Anja Renner und Patrick Schönfeld. Ebenso gelobt wurde Astrid Frank für ihre organisatorische Arbeit. Sie hatte alle Sportabzeichen eingegeben und die Urkunden beantragt.

