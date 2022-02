Pattensen-Mitte

Wie geht es weiter mit der geplanten Sportanlage für Jugendliche mit dem Titel Multi-Sport-Court? Die Pattenser Verwaltung hat nun eine Drucksache mit sämtlichen Informationen zusammengetragen und auch eine Kostenschätzung abgegeben. Demnach soll die Errichtung etwa 760.000 Euro kosten. Der Baubeginn ist erst für 2023 geplant. Die vom Pattenser Christian Klindworth gestartete Bürgerinitiative hatte zunächst mit Kosten zwischen 400.000 und 500.000 Euro kalkuliert. Nun sind mehr Posten für die Anlage aufgeführt als bisher. Klindworth betont jedoch, dass die Anlage im Grunde nicht teurer werde, als ursprünglich beziffert.

Der Multi-Sport-Court soll – so der Wunsch der Initiatoren – auf einer Fläche gegenüber der Motoballarena an der Rudolf-Harbig-Straße entstehen. Jugendliche, die nach Klindworths Auffassung in der Stadt ansonsten kaum Betätigungsmöglichkeiten haben, sollen hier zukünftig Trendsportarten ausüben können, beispielsweise Inlinehockey, Streetball, Pumptrack. Außerdem soll der vom ersten Jugendparlament geforderte Calisthenicspark in das Areal integriert werden.

Verwaltung stellt Drucksache im Jugendparlament nicht selbst vor

Klindworth und Jugendbürgermeisterin Mila Revink sind zwei der treibenden Kräfte, um das Projekt möglichst umgesetzt zu bekommen. Revink bedauerte, dass in der Sitzung des Jugendparlaments vergangene Woche kein Vertreter der Verwaltung zugegen war, um die Drucksache selbst vorzustellen. „Schade, dass wir keine Nachfragen stellen konnten.“ Sie und Klindworth hatten in der Sitzung gleich mehrere Korrekturwünsche für die Drucksache geäußert. So sei die Bezeichnung „Basketball“ und „Hockey“ irreführend.

„Wir wollen das anbieten, was es in Vereinen nicht gibt“, sagte Revink. „Wir möchten keine Konkurrenz zu Sportvereinen schaffen und denen keine Mitglieder wegnehmen“, ergänzte Klindworth. Der Pumptrack wird in der Drucksache als Naturstrecke angegeben. Tatsächlich solle dieser Teil aus Asphalt errichtet werden. „Dadurch werden zwar kleinere Flächen zusätzlich versiegelt, aber langfristig ist die Instandhaltung leichter möglich“, sagte Klindworth.

Planungskosten wurden zunächst nicht berücksichtigt

Insgesamt sei die Drucksache gut gelungen und stelle den Sachstand gut dar. Doch besonders störte Klindworth die Darstellung der Verwaltung bezüglich Kosten für das Vorhaben. „Unsere erste Kostenschätzung bezog sich rein auf die Baukosten der Sportanlage und war im Vergleich zu der aktuellen Planung nicht unrealistisch geschätzt“, sagt Klindworth. „Explizit nicht berücksichtigt waren die Planungsthemen, die wir in der Zuständigkeit der Stadtverwaltung erwartet hätten. Zudem waren einige Positionen, zum Beispiel Strom, Beleuchtung und Bepflanzung überhaupt nicht geplant. Darauf wurde auch eingehend hingewiesen.“

Klindworth sagte in der Sitzung des Jugendparlaments deutlich: „Auch diese Summe von etwa 760.000 Euro werden wir erreichen.“ Vorwiegend soll das Projekt aus Spenden finanziert werden. Und diesbezüglich sei die Bürgerinitiative auf einem guten Weg. Besonders, seitdem die Gemeinnützigkeit nach langen Diskussionen der Verwaltung mit dem Finanzamt festgestellt worden war. Allerdings stört sich Klindworth an einigen Punkten der Kostenaufstellung. So geht das Planungsbüro von jährlich 10 Prozent Steigerung der Baukosten aus. Das hält Klindworth für überzogen. Statistisch liege die Teuerungsrate durchschnittlich bei weniger als 3 Prozent. „Fördermittel werden derzeit mit null Euro angegeben. Da sind sicherlich bis zu 100.000 Euro möglich.“ Allerdings müsse die Stadt diesbezüglich handeln.

205.000 Euro liegen für Finanzierung der Sportanlage vor

Der Betriebswirt gibt an, dass für den Multi-Sport-Court insgesamt 205.000 Euro an Finanzierungsmitteln vorliegen. „Weitere mündliche Zusagen für Spenden liegen vor“, sagte Klindworth. Er sei daher zuversichtlich, bis Jahresende weitere 180.000 Euro zusammenkommen, damit der Bau des ersten Abschnitts starten kann. „Wir haben schon viel erreicht, aber es ist auch noch viel zu tun“, sagte er.

Die Verwaltung hat keine Beschlussempfehlung ausgesprochen. Der Bauausschuss befasst sich am 15. Februar ab 19 Uhr in öffentlicher Sitzung mit dem Thema. Interessierte können den Stream über die Videoplattform Youtube auf der Seite der Stadt Pattensen verfolgen. Es wird ebenfalls vorberatend im Sozial-, Finanz- und Verwaltungsausschuss sowie im Jugendparlament besprochen. Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD) hat für Anfang März ein Treffen mit den Ratsfraktionen sowie Vertretern der Arbeitsgruppe Multi-Sport-Court geplant, ehe der Rat voraussichtlich am 24. März in seiner Sitzung eine Grundsatzentscheidung für oder gegen den Bau der Sportanlage treffen soll. Die Sitzung beginnt ebenfalls um 19 Uhr.

Von Mark Bode