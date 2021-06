Pattensen-Mitte

Als Folge der sinkenden Sieben-Tage-Inzidenz dürfen Sporthallen nun auch wieder in Pattensen öffnen. Das sehen die Verordnungen des Landes Niedersachsen und der Region Hannover vor. „Das führt bei den sporttreibenden Vereinen für viel Erleichterung“, sagt Ali Kara, Fachbereichsleiter Soziale Dienste.

Kurz vor der neuen Corona-Verordnung hatte ein Schreiben der Tischtennissparte des TSV Pattensen allerdings noch für Aufsehen gesorgt. Darin äußert sich ein Spieler – Mitglied der CDU – und greift Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD) scharf an. Der Vorstand des Gesamtvereins reagierte sauer, weil dieser Brief nicht abgesprochen gewesen sei. Auch Wolfgang Fürmeyer vom Sportring, der die Hallenzeiten koordiniert, zeigte sich angesichts des unsachlichen Briefs erbost.

Tischtennisspieler fühlen sich allein gelassen

Den Brief hatte Tischtennis-Spartenleiter Oliver Markieton verschickt. Der Inhalt stamme allerdings vom Tischtennisspieler Heiko Probst, wie Markieton erklärt. Probst ist Mitglied der Pattenser CDU. Die Überschrift der Pressemitteilung: „Tischtennisspieler fühlen sich von der Stadtverwaltung allein gelassen.“ Er schreibt über Schumann: „Die Bürgermeisterin ist fast täglich in der KGS. Der nicht vorhandene Spielbetrieb in der Sporthalle scheint sie nicht großartig zu interessieren. Allein durch Radfahren mit roten Rädern und netten Fotos hält man keine Stadt am Laufen. Frau Schumann, wie lange wollen Sie weiterhin nichts für uns tun?“

Wolfgang Fürmeyer vom Sportring ist für die Hallenplanung zuständig. Bürgermeisterin Ramona Schumann wird von der Tischtennisabteilung des TSV Pattensen scharf kritisiert. Auf dem Foto sind beide beim Neujahrsempfang 2019 zu sehen. Quelle: Daniel Junker (Archiv)

Erst aufgrund der Nachfrage dieser Zeitung beim Vorstand des Gesamtvereins wurde dieser auf das Schreiben aufmerksam. „Sachlich ist das völlig daneben“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Wolfgang Mehl. „So etwas geht gar nicht und ist mit uns nicht abgesprochen“, sagt er weiter. Er und die weiteren Mitglieder des Vorstands wollen in den nächsten Tagen das Gespräch mit Markieton suchen. Es könne schließlich nicht sein, dass eine Abteilung sich eigenmächtig in den Wahlkampf vor der Kommunalwahl im September einmische.

Fürmeyer: Nicht auf diesem Wege profilieren

Das sieht auch Fürmeyer so, der selbst langjähriges Mitglied der CDU ist. „Ich habe noch nie einen Verein für den Wahlkampf missbraucht.“ Es dürfe nicht sein, dass sich eine Person mittels so einer Pressemitteilung profilieren wolle. Es sei eine „besondere Kunst, auf wenigen Zeilen die Bürgermeisterin, den Sportring, die Stadtverwaltung und den Mutterverein anzugreifen“. Schumann wolle sich zu dieser Angelegenheit nicht äußern, sagte lediglich: „Ich stehe allen für ein Gespräch zur Verfügung, auch Herrn Probst.“

Heiko Probst, hier nach der Wahl der CDU-Regionsliste für die Kommunalwahl mit Ricarda Thieme (links) und Stefanie Behrends, ist Mitglied der CDU. Als Tischtennisspieler des TSV Pattensen greift er in einer Pressemitteilung die Stadtverwaltung an. Er wurde im Wahlkreis auf Platz sieben für die Regionsversammlung nominiert. Quelle: privat

Fürmeyer erklärt, dass es inhaltlich falsch ist, der Bürgermeisterin die Schuld an den geschlossenen Hallen zu geben. Es sei nicht in ihrer Macht gewesen, die Sporthallen wieder aufzuschließen. „Wir richten uns nach den Verordnungen des Innenministeriums, des Landessportbunds und der Region Hannover“, sagt Fürmeyer. Deshalb sei es nach den Lockerungsmaßnahmen aufgrund gesunkener Corona-Infektionszahlen und konstanter Sieben-Tage-Inzidenz unter dem Grenzwert von 35 erst jetzt wieder möglich, die Hallen für Sporttreibende zu öffnen.

Sportring informiert 21 Vereinsvorstände über Öffnung

Der Sportring, der in Absprache mit der Stadt für die Vergabe der Hallenzeiten zuständig ist, habe laut Fürmeyer nun die Vorstände von 21 Vereinen darüber informiert, dass Sport in der Halle wieder möglich ist. Er betont: „Nicht nur Tischtennisspieler sind betroffen. Es gibt eine ganze Reihe anderer Gruppen, die ebenfalls lange keinen Sport treiben konnten.“ Dazu zählt er auch das Eltern-Kind-Turnen, das für die Teilnehmer aufgrund der sozialen Komponente besonders wichtig sei.

Auch Tage nach der Veröffentlichung hält Markieton den gewählten Weg für richtig. Er habe „nur teilweise“ Verständnis für den Unmut des TSV-Vorstandes und bekräftigt die im Schreiben geäußerte Kritik. „Der Vorstand lässt sich gerne abspeisen“, sagt er. Deshalb sei es erforderlich gewesen, auf die Situation hinzuweisen, seit sieben Monaten nicht trainieren zu können. Markieton sei zusätzlich noch im hannoverschen Verein TTC Helga aktiv. Dort habe er seit April wieder trainieren können. „Das ist ein sehr großes Ungleichgewicht“, sagt er. Fürmeyer erklärt, dass die Situationen nicht vergleichbar seien. „Bei meinem Urlaub an der Ostsee konnte ich auch schon wieder drinnen essen. In Pattensen aber noch nicht.“

Nutzung der Hallen ist ab Montag möglich

Ab Montag sei die Hallennutzung für die Sportvereine wieder möglich, sagt Fürmeyer. Arbeit habe er bezüglich der Planung nicht gehabt. Die sei längst erledigt gewesen. Zweimal pro Jahr melden Vereine ihre Wunschzeiten an den Sportring. Danach erstellt der Sportring einen Plan über die Nutzungszeiten der einzelnen Gruppen.

Von Mark Bode