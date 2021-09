Pattensen-Mitte

„Schrei beim Werfen doch mal richtig“, sagt Oliver Kleuker. „Das bringt was.“ Der ehrenamtliche Sportabzeichenprüfer möchte Katja Breithaupt gern einen Tipp für das Kugelstoßen geben. Doch die 20-Jährige bekommt bei ihren Wurfversuchen jedes Mal nur einen zaghaften Ton heraus. Etwas peinlich berührt winkt sie nach immer kürzer werdenden Versuchen lächelnd ab. Immerhin hat sie eine Silberweite erreicht. Etwas weiter entfernt hantiert ein anderer Prüfer mit seiner Stoppuhr und trägt die gelaufenen Zeiten anderer Sportler in die Liste ein. Am Clubhaus sitzt der Leiter der Prüfergruppe, Friedrich Weber, und sortiert Anmeldezettel. Es ist Montag, 17.30 Uhr. Auf der Anlage des TSV Pattensen ist eine Menge los. Doch im Vergleich zu den Jahren vor der Corona-Pandemie sind es verhältnismäßig wenig Absolventen für das Sportabzeichen.

307 absolvieren bislang das Sportabzeichen

In diesem Jahr haben sich laut Weber bislang 307 Pattenser für das Sportabzeichen angemeldet. Der Wert liegt noch immer weit unter dem von der Zeit vor Beginn der Corona-Pandemie. 2018 sind es 514 absolvierte Sportabzeichen gewesen, im Jahr 2019 waren es 465. Im Vorjahr haben 251 Personen dieses Ziel erreicht. Aufgrund der zwischenzeitlichen Schließung der Schwimmbäder hatte der Deutsche Olympische Sportbund die Frist bis in diesen Sommer verlängert, um Disziplinen im Wasser zu absolvieren sowie den für das Sportabzeichen erforderlichen Schwimmnachweis zu erbringen.

Gerd Knoch (62) aus Pattensen-Mitte absolviert die Disziplin Schleuderball. Quelle: Mark Bode

Für Weber hängt die weiterhin relativ geringe Zahl an Absolventen weiterhin mit der Corona-Pandemie zusammen. „Manche haben weiterhin Angst und sind vorsichtig, um sich nicht zu infizieren oder in Quarantäne zu müssen“, sagt der Leiter der Prüfergruppe. Er rechnet damit, dass die Zahl bis zum Ende des Prüfungszeitraumes Ende Oktober auf insgesamt rund 400 steigen wird.

Weber findet keinen Nachfolger

Weber muss am Zugang alle Sportler daran erinnern, ihre persönlichen Daten in eine Liste einzutragen. „Dieser Papierkram ist etwas nervig“, sagt der 80-jährige Weber. Mit der Liste können im Bedarfsfall Kontaktketten nachverfolgt werden. Weber wollte seinen Leiterposten eigentlich in diesem Alter räumen. Doch mangels eines Nachfolgers macht Weber vorerst weiter.

So kann er mitverfolgen, wie sich Gerald Knoch beim Schleuderball abmüht und das Gerät bei der technisch fordernden Disziplin meist mehr hoch als weit befördert. „Ich versuche das mal, als Alternative zum Weitsprung, um mein lädiertes Knie zu schonen“, sagt der 62-Jährige aus Pattensen-Mitte. Er will das Sportabzeichen zum 23. Mal absolvieren. „Wenn ich es nicht mehr in Gold schaffe, dann weiß ich, dass ich was tun muss“, sagt er. Der Ehrgeiz sei groß, die Zeiten und Weiten weiterhin zu erreichen. „Man muss dahin gehen, wo es wehtut“, sagt er. „Es macht aber auch sehr viel Spaß“, fügt er hinzu.

Sportabzeichen gehört seit der Grundschule dazu

Für Katja Breithaupt aus Oerie gehört das Sportabzeichen seit der Grundschule einfach dazu. „So fängt es auf dem Dorf an und wird über den Sportverein dann weitergeführt. Es ist etwas Traditionelles, das gefällt mir“, sagt die 20-jährige Schwimmerin des TSV Pattensen. Ihr Ziel, das Sportabzeichen in Gold zu erreichen, ist greifbar. Im Sprint hat sie die Gold-Zeit erreicht. Nach Silber im Kugelstoßen muss sie bei ihren weiteren geplanten Disziplinen – dem Medizinballwurf und Weitsprung – jeweils Gold schaffen. „Wer sportlich ist, kann das erreichen“, sagt sie.

Horst Fleischer sagt Läuferin Anna Brüggemann bei ihrer 3000-Meter-Distanz die Zwischenzeit an. Quelle: Mark Bode

Sportlich ist seit Jahren auch die Familie Brüggemann aus Koldingen. „Es ist eine Familientradition geworden, dass wir alle mitmachen“, sagt Mutter Stefanie Brüggemann, die an diesem Nachmittag mit der ältesten Tochter Anna auf der Anlage ist. Außer ihrem Mann Klaus Brüggemann messen sich noch die weiteren Kinder Lena, Max, Paula und Sophie. „Der Ehrgeiz ist da, in der Familie nicht die Schlechteste zu sein und Gold zu holen“, sagt die 23-jährige Anna. Sie schnappt ein wenig nach Luft, denn kurz zuvor hatte sie ihren 3000-Meter-Lauf in 15:53 Minuten zurückgelegt. „Die erste Hälfte des Laufes ist etwas schwierig, aber dann bin ich richtig drin und höre nicht mehr auf“, sagt sie. „Das Sportabzeichen ist eine tolle Sache, bei der die ganze Familie zusammenkommt“, sagt Stefanie Brüggemann.

Prüfer Horst Fleischer: „Sport hält jung“

„Ich will nur trainieren“, sagt Emma Schlegel. Die 13-Jährige aus Pattensen-Mitte übt für ihr siebtes Sportabzeichen. „Die Leute sind total nett hier“, sagt sie mit einem Lächeln und schaut dabei Prüfer Horst Fleischer an. Er stoppt sämtliche Zeiten der Läufer. „Das macht mir richtig Spaß“, sagt der 83-Jährige, der seit 25 Jahren als Prüfer ehrenamtlich im Einsatz ist. „Sport hält jung“, meint er.

Bis zum 25. Oktober können Sportinteressierte jeweils montags von 17 bis 19 Uhr ihre Zeiten, Weiten und Höhen messen und eintragen lassen.

