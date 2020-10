Koldingen

Der Koldinger Sportverein sucht einen neuen Betreiber für das Clubheim an der Redener Straße. In den vergangenen sieben Jahren hat Uwe Springborn das Heim am Mühlenteich gemeinsam mit seiner Familien betrieben. „Ich bin jetzt 62 Jahre alt. Es wird Zeit, dass jemand anders übernimmt“, sagt er.

Springborn will Ende des Jahres aufhören. Schon in den vergangenen Jahren hat der Verein auf Wunsch von Springborn immer wieder versucht, einen neuen Betreiber für das Heim zu finden. Es sei bis jetzt allerdings kein geeigneter Kandidat dabei gewesen, sagt Springborn.

Die Suche nach einem Nachfolger wird nicht einfach

Der Vereinsvorsitzende Thomas Biber hat Verständnis für die Entscheidung, bedauert sie aber gleichzeitig auch. „Wir müssen jetzt schauen, wie wir die Lücke unter den aktuellen Umständen schließen können“, sagt er.

Sollte es in den ersten Monaten des Jahres 2021 keinen Betreiber für das Heim geben, sei das nicht so dramatisch. „Wir haben die Schlüssel und können es als Treffpunkt dennoch nutzen. Zumindest während der Wintermonate wird das wegen der Pandemie aber voraussichtlich sowieso nicht erlaubt sein“, sagt Biber. Die Suche nach einem neuen Betreiber werde nicht leicht, er sei aber trotzdem frohen Mutes. „Am Ende werden wir jemanden finden. Bis dahin bleiben wir flexibel.“

Vereinsheim wird für viele Aktivitäten genutzt

Das Vereinsheim ist nicht nur Treffpunkt für die Mitglieder des Sportvereins, sondern wird auch für andere Aktivitäten genutzt. So werden dort unter anderem auch private und öffentliche Feiern ausgerichtet. Zudem nutzen auch weitere Vereine das Clubheim für ihre Versammlungen.

Interessenten können sich bei Biber unter der Telefonnummer (01 70) 2 23 66 54 oder bei Springborn unter (01 72) 5 14 97 96 melden. Per E-Mail ist der Verein unter der Adresse info@koldingersv.de zu erreichen.

Von Tobias Lehmann