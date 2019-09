Schulenburg/Gestorf

Leichte Verletzungen hat sich eine Beifahrerin bei einem Unfall auf der Kreuzung B3/L460 zwischen Schulenburg und Gestorf zugezogen. Dort sind am Sonnabend gegen 11.40 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei entstand bei beiden Wagen wirtschaftlichen Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden.

Laut Polizei kam ein 78-Jähriger aus Springe mit seinem Honda aus Richtung Gestorf und wollte an der Kreuzung auf die Bundesstraße 3 in Richtung Hannover abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 20-Jährigen aus Giesen (Landkreis Hildesheim), die mit ihrem Citroen in Richtung Gestorf fuhr. Die 77-jährige Beifahrerin im Honda aus Springe wurde leicht verletzt.

Verkehr wurde an Unfallstelle vorbeigeleitet

Über die genaue Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Zeugen werden gebeten, sich in der Polizeistation in Pattensen zu melden, Telefon (05101) 855950, oder im Springer Kommissariat. Es ist unter der Rufnummer (05041) 94290 zu erreichen.

Von Andreas Zimmer