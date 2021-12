Pattensen-Mitte

Viele Angebote der geplanten Adventszeit bei St. Lucas mussten coronabedingt entfallen. Zum Abschluss gibt es aber noch eine Aktion in der evangelischen Kirche: „Weihnachten zum Mitnehmen“. Für Kinder und Erwachsene liegen insgesamt gut 40 kleine Tüten bereit, die Interessierte am Donnerstag, 23. Dezember, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr in der offenen Kirche abholen können. „Es ist für Menschen eine Alternative, wenn sie sich an den Festtagen nicht unter Menschen trauen. So erleben sie ein Stück Weihnachten“, sagt Pfarrsekretärin Sabine Diether.

In den kleinen Tüten befindet sich für die Kinder etwas zum Basteln. Es gibt ein Teelicht, einen Teebeutel, etwas Süßes und einen Zettel mit einer Geschichte, die zur Weihnachtszeit passt.

Von Mark Bode