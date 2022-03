Die katholische Kirchengemeinde St. Maria hat kurzfristig für Aschermittwoch, 2. März, eine Wort-Gottes-Feier mit Friedensgebet für die Ukraine geplant. Alle Interessierten sind ab 18 Uhr in Pattensen willkommen.

In der Pfarrkirche St. Maria in Pattensen können Menschen am Mittwoch, 2. März, zu einem Friedensgebet für die Ukraine zusammenkommen. Quelle: Jana Silinger (Archiv)