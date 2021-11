Pattensen-Mitte

Kaiser Wilhelm steht nun auf der Grünbrache beim Fuchsbachpark in Pattensen. Allerdings handelt es sich dabei nicht um den früheren preußischen König, sondern um einen Apfelbaum, der den Namen des ersten deutschen Kaisers trägt. Mit ihm wachsen auf der Fläche noch Goldparmäne und Roter Berlepsch, Prinz Albrecht von Preußen, Hildesheimer Renette und Taubenapfel, Zuccalmaglio und Weiße Winterglocke. Dieser neue Streuobststreifen wurde von der Stadt in Kooperation mit Naturschutzbund (Nabu) und Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) geschaffen.

Bäume kosten 900 Euro

In einer Gemeinschaftsaktion haben Mitarbeiter des städtischen Betriebshofes die Jungbäume eingepflanzt. Sie haben insgesamt knapp 900 Euro gekostet und stammen von der Springer Baumschule Kewel. Neben den acht Apfelbäumen wurde auch noch eine Hauszwetschge gepflanzt.

Pattensens Naturschutzbeauftragte Sybille Maurer-Wohlatz, die zugleich beim BUND engagiert ist, zeigte sich erfreut, dass nur historische Sorten zum Erhalt des wertvollen Genpool-Erbes angepflanzt wurden. „Sobald die Bäume in einigen Jahren anfangen, Früchte zu tragen, darf jeder Bürger und jede Bürgerin auch die Äpfel der Bäume aufsammeln und verzehren“, sagte Maurer-Wohlatz.

BUND und Nabu starten Initiative

Bürgermeisterin Ramona Schumann lobte die bereits im Sommer 2020 von BUND und Nabu initiierte Aktion zur ökologischen und gestalterischen Aufwertung der stadteigenen Brachfläche am Fuchsbach. „Diese Streuobstreihe ist inzwischen die dritte im Stadtgebiet – nach dem Hüpeder Bach und Koldingen“, sagte Schumann. Neben ihr waren zum Pflanztermin unter anderem Christian Redeker von der BUND-Ortsgruppe, Thomas Volkert von der Nabu-AG Pattensen und CDU-Ratsherr Matthias Wiesner vor Ort dabei.

Zusätzlich zur Pflanzung der neun Streuobstbäume wurde gemeinsam eine am Weg aufgestellte Lehrtafel ihrer Bestimmung übergeben. „Zum Schutz der Natur überlässt die Stadt Pattensen die Fläche ihrer natürlichen Entwicklung“, heißt es darin. Die Artenvielfalt werde durch diese Fläche gefördert. „In Streuobstbeständen können über 5000 Tier- und Pflanzenarten leben“, steht auf der Tafel geschrieben. Die Kosten für die Tafel in Höhe von rund 1500 Euro werden von der Stadt Pattensen getragen.

Baumschutzsatzung ist nicht nötig

Die Bürgermeisterin betonte im Zusammenhang mit der Pflanzung des Streuobstbaumstreifens, dass sie für eine Baumschutzsatzung, wie sie in der Nachbarkommune Laatzen gerade erst erweitert worden ist, in Pattensen keinen Bedarf sieht. „Die Frage ist bei uns eher, wo wir aufforsten und Bäume anpflanzen. Statt zu überlegen, wo wir Bäume fällen“, sagte Schumann.

Für die Planung zukünftiger Pflanzungen strebe sie dabei seit Längerem für die Kommune ein von der Politik noch zu beschließendes Straßenbaumkonzept an. Damit „man auch weiß, was wann und wo gepflanzt worden ist“, so Schumann weiter. Das aktuell 14-köpfige Mitarbeiterteam des städtischen Betriebshofes habe eine Gesamtfläche von 67 Quadratkilometern im Pattenser Stadtgebiet zu betreuen und zu pflegen.

Von Torsten Lippelt