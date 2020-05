Pattensen-Mitte

Die Stadtverwaltung von Pattensen bittet die Bürger aus Pattensen und den Nachbarkommunen, am Sonnabend, 9. Mai, nicht auf den Wertstoffhof in Pattensen zu fahren. „Der Andrang ist im Moment so stark, wir machen uns Sorgen“, sagte Pattensens Stadtsprecherin Andrea Steding am Freitag.

Denn ausgerechnet am Sonnabend gelten die neuen Zufahrtsbeschränkungen des Abfallentsorgers Aha nicht, und es kann jeder nach Pattensen kommen.

Bis zu zwei Stunden Wartezeit

Zu Beginn der Corona-Krise wurden alle Wertstoffhöfe in der Region geschlossen. Als sie dann wieder geöffnet wurden, kam es nicht nur in Pattensen zum Verkehrschaos. Mitarbeiter der Stadt und der Polizei mussten eingreifen, weil sich der Verkehr an der Ludwig-Erhard-Straße bis zu den Auffahrten der Bundesstraßen 3 und 443 staute.

Auch andernorts in der Region war der Andrang groß. Aha stellte neue Regeln auf: An geraden Tagen, dürfen nur Autos aufs Gelände, die mit geraden Ziffern enden, an ungeraden Tagen die mit ungeraden Ziffern. Doch am Sonnabend entfällt die Kennzeichenregel und der Hof ist von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Steding fürchtet, dass die Kunden mit ihren Autos anderthalb bis zwei Stunden in der Warteschlange stehen werden. Stedings Bitte: „Kommen Sie nicht vorbei!“

Von Kim Gallop