Die Stadt Pattensen geht jetzt gezielt gegen jede Ordnungswidrigkeit in dem Kleingärten im Schasseschen Land vor. Das teilt der Erste Stadtrat Axel Müller auf Anfrage mit. „Meine Mitarbeiter sind fast täglich vor Ort und sehen nach dem Rechten. Wir stehen auch in engem Kontakt zu den Anwohnern“, sagt Müller.

Die Lage in dem Gebiet ist nach wie vor angespannt: Im vergangenen Jahr hat die Verwaltung rund die Hälfte der insgesamt 80 Gartenparzellen gekündigt. Dort standen entweder zu hohe Bäume oder feste Bauten, die in dem Gelände nicht erlaubt sind. Offiziell ist der Bereich als Grabeland ausgewiesen. Somit dürfen dort lediglich einjährige Pflanzen angelegt werden. Allerdings werden Kleingärten dort bereits seit dem Ende des zweiten Weltkriegs betrieben. Und Ortsbürgermeister Günter Bötger ( CDU) hatte ebenfalls schon 2019 auf Verträge aus den siebziger Jahren hingewiesen, in denen der Bereich als Gartenland bezeichnet wurde. Das Gebiet gehört zu 90 Prozent einer privaten Eigentümerin, die die Fläche an die Stadt verpachtet hat. Die weiteren zehn Prozent sind im Besitz der Stadt.

Anwohner schalten die Region Hannover ein

Unmut wuchs in den vergangenen Jahren bei den Anwohnern. Diese haben sich zu einer Interessengemeinschaft zusammen geschlossen und beklagen unter anderem Lärmbelästigung wie auch Rauchgase, die beim Verbrennen von Garten- und Haushaltsabfällen sowie alten Baumaterial entstehen sollen. Die Anwohner haben sich jetzt an die Region Hannover als zuständige Bauaufsicht gewandt und die Situation geschildert. „Tagsüber laufen zur Grundwasserentnahme auf vielen Parzellen zum Teil über Stunden Pumpen, die von Verbrennungsmotoren angetrieben werden. Die gesundheitsschädlichen Lärm- und Abgasemissionen sind so immens, dass wir Anwohner unsere eigenen Gärten im Sommer oft nicht mehr betreten können“, heißt es in dem Schreiben, das der Redaktion vorliegt.

Stadt geht selbst gegen Regelwidrigkeiten vor

Laut Müller hat die Stadt mit der Region Hannover vereinbart, die Angelegenheit zunächst selbst klären zu wollen. Die Anwohner unterstützen die Stadt dabei. „Sie weisen uns umgehend auf Regelwidrigkeiten hin, teilweise mit Bild- und Fotomaterial. So haben wir feste Belege und können die verantwortlichen Kleingärtner direkt ansprechen“, sagt Müller.

Die Stadt hat den betroffenen rund 40 Pächtern die Kündigung bis zum 30. September ausgesprochen. „Sollten die von uns angeführten Mängel auf den Gartenparzellen beseitigt werden, können wir einen neuen Vertrag aushandeln. Im anderen Fall bleibt die Kündigung bestehen“, sagt Müller. Die Politik hat sich darauf verständigt, die Zukunft des Schasseschen Landes zunächst in nicht öffentlicher Runde in der AG Stadtentwicklung zu besprechen.

