Die Mehrheit der älteren Menschen möchte so lange wie möglich ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben in der vertrauten Umgebung beibehalten. Viele ältere Menschen leben aber allein. Die eigenen Kinder wohnen häufig weit entfernt, und die sozialen Dienste können in der Regel nur das Nötigste erledigen.

Soziale Isolation und Einschränkungen in anderen Lebensbereichen sind die Folgen. Hier setzt die ehrenamtliche Seniorenbegleitung Duo an, für die die Stadt Pattensen Ehrenamtliche sucht, die eine entsprechende Schulung machen wollen. Vor einigen Jahren wurde schon einmal eine ähnliche Schulung unter dem Titel „Miteinander in Pattensen“ angeboten.

Ausgebildete ehrenamtliche Duo-Seniorenbegleiter unterstützen ältere Menschen in ihrem Alltag und nehmen Anteil an ihrem Leben. Es geht nicht darum, dass die Ehrenamtlichen Pflegeaufgaben übernehmen. Gefragt sind vielmehr gemeinsame Aktivitäten wie ein Spaziergang und ein persönliches Gespräch.

Duo-Seniorenbegleiter nehmen sich vor allem Zeit zum Reden und Zuhören oder für gemeinsame Unternehmungen. Außerdem können sie die Begleitung zu Behörden und Ärzten anbieten oder die Erledigung von Einkäufen.

Frauen und Männer können Seniorenbegleiter werden

Die Qualifizierung richtet sich an Frauen und Männer aller Altersgruppen, die Spaß und Freude im Umgang mit älteren Menschen haben und sich für eine ehrenamtliche Tätigkeit interessieren.

Die Qualifizierung ist ein Kooperationsprojekt der Senioren- und Pflegestützpunkte in Niedersachsen und den jeweiligen Kommunen. Sie wird von einem örtlichen Bildungsträger durchgeführt, vom Land Niedersachsen gefördert und ist für die zukünftigen Ehrenamtlichen kostenlos.

Für die Ehrenamtlichen, die als Seniorenbegleiter tätig sind, gibt es unter anderem regelmäßige Treffen, damit sie sich untereinander austauschen können sowie Fortbildungsangebote und feste hauptamtliche Ansprechpartnerinnen.

Infoveranstaltung über kostenlose Schulung

Eine Informationsveranstaltung über die Schulung ist für Donnerstag, 5. September, geplant. Sie beginnt um 18 Uhr im Rathaus Pattensen am Rathausplatz 1. Fragen vorab beantworten bei der Stadtverwaltung Elisabeth Ilse, Telefon (05101) 1001334, oder Alexandra Wiechert, Telefon (05101) 1001381.

